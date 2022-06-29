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【香港經濟】大華銀行：預計香港第二季經濟增長回復至2%以上

股市 23:19 2022/06/29

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【香港經濟】大華銀行：預計香港第二季經濟增長回復至2%以上

大華銀行表示，隨着新冠疫情防控措施放寬及政府於今年4月發放首階段消費券，香港經濟出現令人鼓舞的復甦跡象。該行預計香港本地生產總值將在今年第二季度回復至2%以上的增長率。

該行對香港的全年增長預測維持在1.3%，處於政府經修訂的介乎1%至2%前景預測範圍內。

該行認為，經濟前景雖靠穩，香港的經濟復甦仍面臨多方面的不利因素。 大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，中國內地的經濟仍未走出困局，同時邊境管制措施尚未放寬，長遠而言，該行認為香港作為國際樞紐的吸引力或許會面臨挑戰，而全球經濟亦因滯脹風險而失去動力，預計本地利率上升將壓抑需求。

該行又指，由於工資增長緩慢及租金下降，本地成本壓力處於較低水平，在很大程度上抵消較高的進口貨物價格。全球大宗商品價格高企，或會繼續對通脹帶來上行壓力，但由於聯繫滙率機制，港元相對穩定，加上本地需求疲弱，可能會抑制價格上漲。該行預計今年整體通脹率將上升至約2.2%的平均水平，略高於政府預測的2.1%整體通脹率及2%潛在通脹率。

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