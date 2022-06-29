【MIRROR教主誕】Anson Lo 7.7 生日 神徒與九巴請長者免費搭巴士 一文看清「教主誕」慶賀活動

7月7日是MIRROR成員、「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的27歲生日，去年教主生日，位於尖沙咀碼頭附近的巨型戶外座地廣告牌獲得極大的迴響，今年的「教主誕」，神徒（盧瀚霆粉絲的名稱）展開多個生日應緩活動，實行全城慶賀，教主7月7日生日當天，全港市民除了可免費乘搭乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環，也可以免費乘坐摩天輪，65歲或以上長者更可於當天免費搭巴士。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

盧瀚霆國際後援會周三（29日）宣布，聯同九龍巴士（一九三三）有限公司舉辦長者免費乘車日，65歲或以上長者可於7月7日（下周四）、歌手盧瀚霆生日當天，憑八達通乘搭九巴獨營路線，均可以「先付後回贈」方式享有免費乘車優惠。此外，全線九巴車廂內將張貼或於屏幕顯示二維碼，乘客於7月7日掃瞄，盧瀚霆國際後援會將「如同神隊友支撐背後」，捐款予指定慈善團體。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【著數優惠】港鐵旗下12商場大派逾500萬獎賞 MTR Mobile用戶可獲達1600元回贈 入內文即睇點攞盡著數，詳見【下一頁】



於7月7日，65歲或以上長者持有效長者八達通卡及八達通產品，可免費乘搭九巴的獨營路線（聯營路線、P960、P968、K12、K14、K17、K18線除外）。屆時巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，在乘搭優惠九巴路線後，於7月18日至8月14日期間，可以經由八達通 App 或於八達通服務站（最新服務站地點詳情可參閱八達通網頁）領取已付原來車資。各位「神徒」的長輩也可一同以優惠車費外出，慶祝偶像生日。



此外，當日全線九巴車廂內將張貼或於屏幕顯示二維碼，乘客掃瞄二維碼一次，向長者送上「一千里擁抱」，而盧瀚霆國際後援會會按每個「擁抱」，捐出港幣1元正予10個指定慈善團體，捐款上限為港幣27萬元。

【慶回歸】7.1回歸紀念日 科興贊助任搭九巴1號線 沿途有咩好去處?，詳見【下一頁】



盧瀚霆國際後援會亦首度與九巴合作，推出1:76盧瀚霆生日主題巴士模型，所有收益扣除成本將會捐予指定慈善團體，購買詳情將稍後公佈。

早前盧瀚霆國際後援會宣布舉辦「Anson Lo & Sontos Giving Day 天星小輪免費乘搭日」，由6月27日開始，尖沙咀碼頭將會換上「Anson Lo & Sontos Giving Day」的主題外牆。與此同時，歌迷會聯同天星小輪合辦「免費乘搭」活動，全港市民可在教主生日當天（7月7日）免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

除盧瀚霆國際後援會會外，另一個神徒組織AnsonLo_Giant，也自發籌劃全港首個粉絲組織的香港摩天輪免費乘坐日，特意邀請香港市民與家人和朋友到中環海濱齊坐香港摩天輪。7月7日當天，香港摩天輪等候區將換上繽紛搶眼的教主生日限定場地佈置，讓乘客猶如置身「教主」生日主題專區，每位乘客更會免費獲取精心設計的教主生日限定香港摩天輪門票乙張，以作收藏紀念。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【慶回歸】新渡輪送出1000張船飛 本周二及三於碼頭免費派發（附詳情），詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

