【法盛調查】法盛：金融專業人士仍對下半年抱樂觀　4成亞洲顧問稱股票仍具吸引力

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）2022年全球金融專業人士調查指出，盡管面臨許多挑戰，金融專業人士對於今年下半年仍保持樂觀。很少人認為市場跌勢將持續到年底。

然而，盡管市場預測看似正面，但金融專業人士仍然發現許多因素需要擔心。亞洲顧問表示，利率上升和地緣政治緊張局勢在下半年的投資組合風險中佔據最大比重；而通脹和地緣政治是全球受訪者點出的最大風險。

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利率與通脹對各資產類別的影響

債券方面，隨著收益率上升，約三分之一的亞洲投資專業人士開始認為債券更具吸引力；37%的亞洲顧問表示固定收益更具吸引力，而38%的人則不認同。

股票方面，金融專業人士更傾向於認為股票仍具吸引力（亞洲為43%，全球為39%）；認為股票較不具吸引力的，亞洲不到3成（亞洲29%，全球31%）。另有30%的全球專業人士（亞洲為28%）表示，無論哪種環境都不會改變他們對股票的看法。

另類投資方面，約6成接受調查的亞洲顧問表示，目前的市場狀況使另類投資更具吸引力。當中，基礎建設可獨立產生收益，不受利率所影響，對金融專業人士來說變得更具吸引力；私人資產在過去五年中一直是大型機構和高資產人士投資策略的焦點，金融專業人士一致認為該資產類別更具吸引力。

商品方面，6成的亞洲金融專業人士發現商品在當今市場上具有吸引力，有鑑於所有大宗商品的價格都隨著通脹攀升而上漲，它們傳統上被視為通脹的避險工具；數碼資產方面，亞洲約一半金融專業人士表示，他們發現在當今市場上數碼資產更具吸引力。鑑於最近的表現，一般的數碼資產和加密貨幣都與股市有直接相關。

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責任編輯：黃苑筠