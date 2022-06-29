【下半年展望】瑞信：短期股市存上行潛力　投資者貿然退出市場非明智之舉

瑞信發表下半年投資展望，其形容今年對於全球經濟和金融市場就像一場完美風暴。6月份各大央行陸續加息預示著新的世界市場秩序正在形成。面對股票及債券雙市場在今年上半年的調整，即便高度分散的投資組合也無法倖免。不過，投資者不應就此失去信心。瑞信表示，現在貿然退出市場並非明智之舉。

從短期來看，央行將掌握著市場的關鍵。各大央行在抑制通脹方面紛紛明確表態，甚至不惜冒着經濟放緩的風險，也要實現這一目標。瑞信已將今年全球GDP增長預測從年初的4.0%下調至 3.5%，但瑞信仍然認為，上世紀 70 年代的經濟滯脹不會再現。政策加速緊縮有助於避免經濟重蹈覆徹，防止通脹問題變得更加嚴重和棘手。

然而，低利率時代即將成為過去，加息潮正在席捲全球。在這一調整過程中，金融市場仍將保持震盪。但隨著加息步伐的加速，這一過渡期不會太長。

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面對市場動盪，投資者需要保持鎮定，此時貿然退出或許是個錯誤決定。一旦預期調整達到頂峰，可能不會太久，股票和債券很可能會迎來反彈。當前，投資者應該堅持分散投資。

瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）表示：「我們仍然認為未來 12 個月美國和全球經濟發生衰退的風險較低，隨著工業生產強勢反彈，經濟增長壓力會有所緩解。強勁的企業財務狀況和穩健的家庭資產負債表仍然是支撐歐美經濟的主要力量。中國一直是我們超配股票的關鍵部分——未來也是如此，近來中國政府採取的諸多舉措有助於政府推行大規模財政政策以穩定經濟。」

瑞信依然看好未來3-6個月股票投資的回報前景，低迷的投資者情緒和持倉水平表明短期內股市存在上行潛力。瑞信預計，盈利在回復正常的同時仍能作爲支撐，由此利好股市前景。

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中國方面，政府的穩增長措施、上海和北京疫情影響的持續減弱以及中國商品進口關稅的潛在下調等等，對於中國股市顯然都構成利好因素。此外，貿易活動的反彈表明，供應鏈中斷問題的緩解速度比之前預期更快。經濟運行持續恢復意味著，投資者對中國股市的整體盈利信心將趨於穩定並逐步回升。因此，瑞信預計中國股市將跑贏新興市場。

香港方面，盡管經濟已逐步擺脫疫情影響，還有消費券計畫的加持，但佔GDP（本地生產總值）的66%的個人消費的回升主要取決於重新開放邊境和國際旅行的前景。與其他發達市場相比，企業盈利一直相對落後，PMI 和商業調查等多項前瞻性指標預示復蘇依然乏力。隨著資金面日趨緊張，樓價也將面臨風險。

美國方面，瑞信預計，2022年美國實際GDP平均增長率將略低於 2.0%，同時。經濟的疫後快速復蘇情況正 在發生轉變，未來增長前景愈發複雜。家庭和企業基本面依然良好，但全球衝擊將是一大負面阻力。通脹可能即將見頂，但年內仍將遠高於美聯儲的目標水平。經濟的穩健增長和政策加速收緊帶來的息差擴大將繼續利好美元，尤其是兌低收益貨幣匯率。不過，瑞信更加看好的是商品貨幣，因此總體而言，瑞信對美元持中性看法。

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責任編輯：黃苑筠