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【業績｜餐飲股】富臨全年度虧損大幅收窄至4917萬　不派息

股市 21:04 2022/06/29

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【業績｜餐飲股】富臨全年度虧損大幅收窄至4917萬　不派息

富臨 （01443） 收市後公布，截至3月底止全年，虧損為4916.9萬元，較對上一個財年虧損1.2億大幅收窄。若撇除政府補貼，期內虧損約7880萬元。富臨宣布不派末期息。期內，收益按年升約23.7%至14.5億元，其中，香港地區的收入升27.9%至13.6億元，抵銷了中國收入錄16.6%的跌幅。但公司整體毛利率跌2.6個百分點至64.5%。

疫情期間，集團以溫和審慎速度在民生區域拓展旗下餐飲品牌。截至3月底止，集團在香港共經營91間餐館，分別為16間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及67間「亞洲餐飲線」系列餐館、9間超市及於中國內地經營4間「富臨皇宮」餐館。

展望未來，富臨指，集團對於中港餐飲業市場長遠前景充滿信心，隨本地疫情逐步緩和、政府放寬社交距離措施及推出新一輪消費券計劃，將帶動消費者意欲，期望香港經濟及餐飲市場可以逐漸復甦。集團會採取審慎樂觀的態度，適時調整菜式組合及品牌結構，拓展「亞洲餐飲線」品牌系列。

富臨又指，集團對中國內地後疫情的餐飲零售市道維持審慎樂觀的態度，未來將適時於中國內地不同區域開拓新業務。

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富臨集團控股（01443） 港股

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