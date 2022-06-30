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【新股IPO】名創優品9896今日起招股　入場費4464.5元

新股IPO 08:04 2022/06/30

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【新股IPO】名創優品9896招股　入場費4464.5元

名創優品（新上市編號：09896，美：MNSO）今日起招股至7月6日（下周三），全球發售4110萬股普通股，每股美國存託股份可轉換為4股普通股，最終發售價將不高於每股22.1元，最多集資9.08億元，每手200股，入場費4464.55元，預計在7月12日定價，7月13日掛牌。

公司指，去年為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY 在中國潮流玩具市場中GMV排名第七。名創優品在全球自有品牌綜合零售行業擁有最廣泛的全球門店網絡，累計進駐全球約100個國家和地區，有5,000多家名創優品門店，包括在中國有3,100多家名創優品門店，在海外有約 1,900 家 名創優品門店。

至於TOP TOY 共有89家門店，在中國潮流玩具市場的主要品牌中排名第三，2021年每家TOP TOY門店的GMV為710萬元人民幣。截至今年3月31日止九個月收入為77.7億元人民幣，較2021財年前三季度按年增長近 18%。至於與今年3月底止季度的月均GMV相比，4月在海外市場的GMV增長約10%。

公司計劃將是次集資所得款項，用於店舖網絡擴張和升級；供應鏈改善和產品研發；加強技術能力；用於品牌推廣及孵化等。公司預計淨籌約8億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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