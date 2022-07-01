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【物流空運】業界疫下促軟硬件升級　長遠鞏固港物流樞紐地位

14:00 2022/07/01

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物流業是本港重要經濟產業之一，面對疫情新常態，全球供應鏈重組，本港要鞏固物流樞紐地位，軟、硬件都要升級轉型，配合現代物流服務，把握發展機遇。

航空貨運能力持續受疫情防控政策影響，DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠指出，以往全球貨件運載力超過一半倚賴客機機腹載貨空間，加上航海運載力不足，導致到空運貨運量需求急升，香港必須提高整體空運處理能力，應付快速增長及長遠的航空貨運需求。

DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠指出，香港必須提高整體空運處理能力，應付快速增長及長遠的航空貨運需求。（潘暉翹攝）

吳志忠續指，電子商務及醫療物品需求持續增加，對物流需求將會有增無減。為提高整體空運處理能力，配合預計於今年底啟用的第三跑道，該公司早已投放29億元進行中亞區樞紐中心第3期擴建工程。

擴建後的中亞區樞紐中心預計今年底開始運作，每年貨物處理貨件能力預計將提升50%。

【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能

【回歸25周年】工總冀建立RIF生態圈　發展原型試產及融資優勢

此外，大眾在疫情下對物流服務的需求持續增加，亦令業界重新審視存在已久的問題，如人手分配和運輸資訊錯亂等。

Pickupp聯合創辦人兼行政總裁彭子楓留意到，消費者的購物時間愈來愈碎片化，建議業界可以在各區網絡增強運輸力量，例如設立小型衛星倉、夥拍商戶等，提高倉儲配置彈性、以及運送效率。

Pickupp聯合創辦人兼行政總裁彭子楓表示，需要增強各區網絡運輸力量，提高倉儲配置彈性以及運送效率。（受訪者提供圖片）

【物流空運】人機皆短缺、運力現樽頸　香港貨運航空：應完善海陸空接駁

舉例指，Pickupp早已在全港各區，夥拍社區內商戶、便利店等，設立超過500個服務點，並且提供24小時營業的智能櫃自助取件服務，滿足不同物流需求。

記者：張寶燕

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