【快餐業】美麥當勞欲脫歧視嫌疑　擬改革加盟制度

▲ 美國麥當勞擬改變特許經審批，應對加盟商流失及歧視指控。（法新社圖片）

美國連鎖快餐店麥當勞，擬改變其特許經營權方式，以吸引更多不同類型合作伙伴實現多元化，並改變一些以往標準不一的評審要求。

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美國麥當勞在當地擁有約13,000間加盟店，統計顯示過去兩年有逾1,750間加盟店被出售，包括每年逾700間轉手，並有400多間結業，即大約28%加盟店在兩年內關閉或易手。而早前擬引入的新表現評估系統亦遭到加盟店狠批，認為無助反映實際營運及改善服務質素，反令員工士氣更低落，在目前勞動人手不足的情況下，只會令經營更困難。

消息指美國麥當勞為改善加盟店狀況，已改變其特許經營權方式，去年12月承諾在未來5年內投入2.5億美元(約19.6億港元)，幫助不同背景的候選加盟者為開店融資。另從2023年開始，將改以統一標準來對新加盟者進行評估，以往政策下對現有加盟商的配偶和子女將有優待。同時會把續簽加盟商20年協議的過程、與評估加盟商是否可以經營更多餐廳分開，表示會抱擁多元價值。

美國麥當勞總裁Joe Erlinger在一份給加盟商的信息中提到，公司一直在思考如何吸引和留住加盟運營商，營造積極工作環境為餐廳團隊服務之餘，能同時代表所服務的多元社群，帶來成長並專注卓越執行表現。美國麥當勞大多數股東早前在5月下旬投票支持獨立公民權利審計，盡管該動議不具約束力，但麥當勞表示已聘請第三方進行多元化評估。美國麥當勞種種行動，似希望洗刷早前有黑人加盟業者入稟遭歧視的嫌疑，以及應對加盟業者離場的問題。

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責任編輯:王浩賢