【疫市經營】電腦品牌掌舵人：新思維迎人才戰　員工職位輪替增學習機會

▲ 力高創科行政總裁鍾孝揚（Alex）指，面對疫市新常態，除了要為產品綫引入「新派」元素，還必須改變團隊管理文化及領導思維。

愛高集團旗下全資附屬公司力高創科（Nexstgo），定位為具備國際視野的香港電腦品牌，近年已拓展至25個國家及地區。力高創科行政總裁鍾孝揚（Alex）接受專訪時指出，面對疫市新常態，要在重重難關及競爭中突圍，協調多個市場業務，除了為產品綫引入「新派」元素，還必須改變團隊管理文化及領導思維。

受惠疫情下在家工作、娛樂、學習等趨勢，科技及電子產品的需求一度大增。擁有超過24年科技及消費電子產品範疇市場經驗的鍾孝揚，回顧最近兩至三年，消費者購買電子產品的情況出現明顯轉變，舉例：

以往在香港，可能一個家庭僅擁有一、兩部電腦，可是近兩年已陸續變成一人起碼擁有一部手提電腦或平板電腦，並留意到當中以中階機款愈來愈受歡迎。

然而，作為Nexstgo的掌舵人，他認為在疫情之下的發展是「有機又有危」，同時增加了市場競爭及挽留人才的難度。

企業近年加速數碼轉型，令資訊科技界（IT）人才更渴市。鍾孝揚坦言：

疫情之下，實施了WFH（在家工作）政策，導致團隊之間的實體互動及交流，例如下午茶敘、Team Building活動等機會大減，擔心員工因為缺乏歸屬感，更容易被挖角。

而該公司目前正計劃增聘IT人才，加強產品開發能力，以及研究創新解決方案等，迎接不斷變化的市場環境。

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對員工體恤體諒 須包容聆聽

為了拆解困局，他認為在營銷及挽留人才方面，可分別以連繫「情感價值」（Emotional Value），即是以偏向價值觀、觸動情感層面的元素作為策略。例如讓有意在疫情期間為社會貢獻的團隊人才，一同參與義工活動，並派發AVITA手提電腦，發揮社會價值，同時增強凝聚力。另一方面，亦可以讓大眾認識該品牌核心價值，建立形象。

有言疫情為企業管理層帶來前所未有的挑戰，鍾孝揚亦坦言，在管理心態方面出現了明顯改變：

不單止要體恤員工，還要體諒員工；要令團隊即使實行了在家工作，也能夠凝聚員工。

他解釋，管理層需要站在前綫立場、包容及聆聽，建立跨文化溝通的良好平台，並且增加員工在工作安排上的靈活度及歸屬感。

加強員工培訓及招聘 拓海外市場

此外，他透露在疫市下，在2020年的整體銷量比2019年共增長了8倍，單以台灣市場而言，增幅更達到50%。為了繼續吸納及挽留團隊人才，幫助業務發展，他認為，讓員工了解職場發展及機會亦十分重要。他表示，會加強培訓以及提供職位輪替機會，來增強不同文化的員工在團隊裏互相學習的機會，讓他們的工作變得更充實之餘，更可了解自己的專業所在。

在招聘人才目標方面，會集中於業務所在的國家或地區增聘技術及支援人員，並希望員工能適應混合工作模式，即融合遙距工作和實地技術支援的工作模式。他表示：

由於其業務範圍不斷擴展，因此亦會與不同戰略聯盟準備推出新的合作方案，於不同地區招聘人手。

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記者：張寶燕