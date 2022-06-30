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【移民澳洲】墨爾本太空艙月租5000蚊 租盤供不應求

環球社會熱點 08:05 2022/06/30

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澳洲解封經濟活動重啟多時，當地租賃市場供不應求。澳洲大城市墨爾本有屋主將住宅分拆出租，並提供月租達900澳元（約4,860港元）的單人太空艙位，所有艙位都已獲承租。

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英國《衛報》報道，租盤位於内墨爾本，為當地唯一有太空艙出租的租盤。傳統房間每周租金為400澳元（約2,160港元），月租則為1,500澳元（約8,080港元）。

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單位地下一層設有6個太空艙艙位，月租則為900澳元。太空艙内有一張單人床，配備私人鏡、抽氣扇、USB插頭、閲讀燈、夾萬及門簾等設備。

租盤廣告提到整個單位一共可居住12人，目前全部太空艙都已出租。

屋主Frank Chan指屋内太空艙僅會短期出租，不過《衛報》指單位出租較有彈性，除了歡迎僅住幾晚的背包客外，也容許租客入住太空艙長達半年。

屋主強調他不會向租客收取按金和電費，提供所有傢俬及執屋服務，也給予租客極大自由度讓他們決定何時完租。他甚至表示單位租金較booking.com、hotels.com和Airbnb等平台上95%的同類租盤更平。

他表示質疑太空艙租金太貴的人明顯不熟悉短期住宿的運作機制，指太空艙能夠有效解決租賃市場供應緊張的問題。

距離上述太空艙租盤約9分鐘路程的市郊地區一個5人合租的單位，有一間單人房出租。有多達42人聯絡屋主希望租住，而兩個月前一個同類房間出租僅有一半人有興趣，反映這類型的租盤需求旺盛。

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澳洲房地產研究公司CoreLogic研究總監勞利斯（Tim Lawless）表示，澳洲各大首府城市的租盤空置率平均為1.3%，而偏遠地區的空置率則約為1%。

供應減少自然推高租金，勞利斯指租金按年升9.2%創新高。而且澳洲早前因疫情長期封關，反映租金升幅是由國内需求帶動。

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責任編輯：鄭錦玲

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