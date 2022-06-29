  • 30°C
香港時間 : 2022629日 (三) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESPRIT】思捷：8月銅鑼灣開快閃店　料電商將有幾何級增長　暫無供股計劃

股市 20:04 2022/06/29

分享：

分享：

思捷：8月銅鑼灣開快閃店　料電商將有幾何級增長　暫無供股計劃

經營「ESPRIT」的思捷環球 （00330） 於2020年自維他奶 （00345） 羅氏家族成員、中南證券莊友堅太太羅琪茵成為單一最大股東後，管理層大換血，並重塑「ESPRIT」品牌，大力發展電子商務。集團於今年上半年於香港、台灣、菲律賓及韓國推出網店，重返亞洲市場。

另外，公司亦計劃在亞洲開設有限數量的實體店及零售店，在香港方面，除了與深水埗咖啡店Loop Kulture合作設期間限定店，今年8月會在銅鑼灣羅素街開設多層快閃店，為期三個月。

ESPRIT管理層大換血，新CEO、CFO和電子及營銷總監上任，看【下一頁】

料年底有37個市場設有網店

目前電商業務佔公司銷售約44%，批發及零售分別佔35%及21%。今年3月上任的行政總裁朴義源表示，上半年開設的網店每周表現都有上升勢頭，集團未來增長將以電商為主要動力，電商業務的增長會較批發及零售的增長更快，料有幾何級的增長。

目前於29個歐洲國家設有網店，公司計劃年底前在新加坡、泰國、美國及加拿大推出新網店，計及今年上半年進駐的4個市場，料到今年底共有37個地區設有網店。朴義源認為，電商的系統可複製至不同市場，投放的成本可放到最低。

新品系列由每月改為每季推出

產品推出方面，思捷過去一年12個月都會推出新系列，但重整品牌後，朴義源透露，現時改為每季推出新系列。同時，公司將在設立三個新品牌，包括「Black」、「White」及「Casual」，定位分別為高端、年輕及性價比高、休閒，符合不同顧客的需求。

思捷去年1月宣布供股，以「二供一」集資6.89億元，當時供股價為0.75元。朴義源指，目前沒有供股計劃，公司有充足的資本，現專注於品牌營銷。

相關文章：

【業績｜零售股】思捷環球半年賺1.2億元　4年以來首度扭虧為盈　下半年著力提升市場份額

【ESPRIT】思捷環球宣布供股2供1方式籌最少7.08億元　股價跌15%

【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課

港股 思捷環球（00330） 品牌

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：高位固整（附time code）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌30點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌30點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性
【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+北水】理想汽車及騰訊勁吸北水　夜期升1點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】理想汽車及騰訊勁吸北水　夜期升1點（不斷更新）
【開市9點半】七一回歸前好消息　「ETF通」下周一啟動　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」
【開市9點半】七一回歸前好消息　「ETF通」下周一啟動　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款