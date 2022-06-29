【ESPRIT】思捷：8月銅鑼灣開快閃店　料電商將有幾何級增長　暫無供股計劃

▲ 思捷：8月銅鑼灣開快閃店 料電商將有幾何級增長 暫無供股計劃

經營「ESPRIT」的思捷環球 （00330） 於2020年自維他奶 （00345） 羅氏家族成員、中南證券莊友堅太太羅琪茵成為單一最大股東後，管理層大換血，並重塑「ESPRIT」品牌，大力發展電子商務。集團於今年上半年於香港、台灣、菲律賓及韓國推出網店，重返亞洲市場。

另外，公司亦計劃在亞洲開設有限數量的實體店及零售店，在香港方面，除了與深水埗咖啡店Loop Kulture合作設期間限定店，今年8月會在銅鑼灣羅素街開設多層快閃店，為期三個月。

ESPRIT管理層大換血，新CEO、CFO和電子及營銷總監上任，看【下一頁】

料年底有37個市場設有網店

目前電商業務佔公司銷售約44%，批發及零售分別佔35%及21%。今年3月上任的行政總裁朴義源表示，上半年開設的網店每周表現都有上升勢頭，集團未來增長將以電商為主要動力，電商業務的增長會較批發及零售的增長更快，料有幾何級的增長。

目前於29個歐洲國家設有網店，公司計劃年底前在新加坡、泰國、美國及加拿大推出新網店，計及今年上半年進駐的4個市場，料到今年底共有37個地區設有網店。朴義源認為，電商的系統可複製至不同市場，投放的成本可放到最低。

新品系列由每月改為每季推出

產品推出方面，思捷過去一年12個月都會推出新系列，但重整品牌後，朴義源透露，現時改為每季推出新系列。同時，公司將在設立三個新品牌，包括「Black」、「White」及「Casual」，定位分別為高端、年輕及性價比高、休閒，符合不同顧客的需求。

思捷去年1月宣布供股，以「二供一」集資6.89億元，當時供股價為0.75元。朴義源指，目前沒有供股計劃，公司有充足的資本，現專注於品牌營銷。

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