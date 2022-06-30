【職場現象】日本政府鼓勵企業員工發展副業　企業若不允許需附上理由

▲ 日本政府將於7月起，要求禁止員工發展副業的公司附上理由，間接鼓勵員工勇於發展多元事業。（法新社資料圖片）

在斜槓族（Slash）的熱潮下，愈來愈多年青人選擇身兼多職的生活，在業餘時間私補、炒散，甚至創業。惟日本的高壓企業文化中，有不少公司也禁止員工發展副業，變相限制員工個人發展，有見及此，日本政府將於7月起，要求禁止員工發展副業的公司附上理由，間接鼓勵員工勇於發展多元事業。

【疫市求生】牛扒店不甘坐以待斃 疫市轉賣糖水 高峰期日賣500碗（多圖有片）

據《NikkeiAsia》報道，在日本的法例原則上是允許員工自由發展副業，然而有不少僱主對斜槓族持有觀望態度。日本企業的僱主大多認為員工從事兼職或創業，會導致精神不佳而影響正職的表現；另外，僱主擔心員工所發展的副業或與正職有利益衝突，便會損害公司整體發展。因此，根據市場研究企業Persol Research and Consulting於2021年進行的調查中發現，日本目前只有23.7%的公司完全允許員工從事第二份工作。

日本政府為一改當地職場風氣，近日宣布於7月起，企業若禁止員工發展副業需提交理由申請。雖然該政策非強制性，拒絕提供理由的公司將不會面臨處罰，但當地政府也期望該政策推動職場多元化，敦促更多傳統企業允許員工發展副業。另外，日本政府鼓勵對員工發展副業抱有開放態度的企業在自家網站上公開立場，以便該企員工及投資者看到。

擴大工作多樣性 投放4,000億日元支持副業發展

事實上，隨遙距辦公變得越來越普遍，同時兼顧兩份工作變得更加容易，員工較以往更容易安排時間，減少影響正職的機會。另外，員工從副業中學到的新技能和知識，也可運用在正職中，為企業帶來新想法和衝擊。

而有部分企業早在政府推出新政策前，已與員工溝通有關平衡正職和兼職的事宜，如日本最大的薯片製造商Calbee要求其員工提交他們的副業工作時間表，互相配合，將對雙方的影響減至最低的同時允許員工發展所長。

值得留意的是，日本政府表示，未來3年內將投入4,000億日元（約227億港元），支持員工職業發展和技能培養，相信將會有更多日本年輕人得到資助後發展個人副業。

【會計產業】智能會計平台 中小企慳錢又省時

【創業兵團】九型人格香水及親子工作坊 香薰治療師生意按月增2倍

責任編輯：文睿