碧咸嫂出席婚禮要求大改餐單 被指難搞

前英超球星碧咸太太維多利亞一向注重身材，飲食等方面甚有要求。有西班牙廚師近日受訪時透露，維多利亞曾在出席他人婚禮時，將原定餐單全盤推翻，改以蔬菜為主。該廚師坦言，維多利亞要求奇怪。

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西班牙馬德里（Madrid）米芝蓮星級餐廳Smoked Room廚師Dani Garcia周一（27日）接受訪問，透露接待維多利亞（Victoria Beckham）的經歷。他稱自己曾為前皇馬球星球星拉莫斯（Sergio Ramos）設計婚禮餐單，當時維多利亞亦被邀請出席婚禮。

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Garcia形容，維多利亞的要求十分奇怪。她要求改變整個餐單，改以蔬菜為基礎。Garcia形容，此前從未遇見如維多利亞般的奇怪要求。她整晚只喝椰子水配一碗薄荷，同時亦要求提供酒精搓手液，但當時並未有疫情。

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Garcia直言，當時對為維多利亞上菜時心情感到非常複雜。Garcia表示，對要求感到傷心，因為原定菜單不僅是團隊，亦是新婚夫婦等人一同制定，非常獨特。

維多利亞去年接受訪問時亦坦誠，偏愛簡單烹飪方式，對於多數餐廳而言自己的餐單簡直是噩夢。碧咸（David Beckham）亦指，維多利亞約25年來僅吃烤魚及蒸蔬菜。

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責任編輯：李俊儀