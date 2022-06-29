【保你大】退休先投保　醫保與危疾保　二擇其一點先好？

上日提到，筆者的一位準客戶Vincent剛於去年初退休，過去他和家人一直依靠公司提供的醫療福利，所以沒有買過跟身的醫保。到了這一刻，他一方面想買份醫保，萬一有病也可以多個選擇；另方面又怕這時買沒著數。筆者告訴他，如果他現在的健康仍然可以買到全面保障，又不用加額外保費的醫保，就真的要買了，因為等於賺了過去幾十年的保費，因為醫保是按歲數每年調整保費的，又沒有儲蓄成分。

一位60歲的投保人，無論他早前是否已買了醫保，60歲時買，這一年大家要付的保費都一樣。當他明白了醫保的情況後，他再問筆者危疾保險又如何？因為聽說危疾保險就真的是早買才著數。於是，筆者首先告訴他，這兩種保險的分別。

森：「醫保是實報實銷的，即是要拿單據來賠；危疾保險則是按投保額作現金賠償。保險公司不管你怎樣運用這筆錢，即使不用來醫病也可以。」

Vincent：「那麼，即是買危疾保較好？！」

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森：「那又未必？因為醫保的保障範圍比危疾保大得多，無論因病或意外的住院都可以索償，而危疾保則保障幾十種重病，當然最主要一定是保癌症、心臟病、中風等。一旦患上這幾類重病，所要醫藥費可以很大呢！」

Vincent：「啊，原來如此！」

森：「這樣說吧，年紀大了才買人壽或危疾，槓桿比率肯定會低一點，因為每年要交的保費，是以你買保險當年的歲數釐定。另外，市場上主流的危疾保險，都是有儲蓄成分，即保費會比沒有儲蓄成分的危疾保為高。因此，當退休時才買，保費肯定會較高！」

Vincent：「那麼，買沒儲蓄的危疾保豈不是較抵？」

森：「那又不一定，因為沒儲蓄的危疾保，一般不會終身保障的，很多都只保到70至80歲，即是說萬一保障期結束，你也沒患上受保的重病，你付出過的保費就會報銷。但有儲蓄的危疾保則不同，如果到80歲時你仍健康，這時退保也可以退回你的保費，甚至有額外回報，視乎當時保單的總現金價值（主要視乎保單的年期，年期愈長，回報愈高）。」

Vincent：「原來有這個分別！」

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森：「其實，所有有儲蓄的保險，無論人壽或危疾，都等於一份有保費回贈的保險。例如，在保單生效期間，就算無發生受保危疾，投保人也可以取回部分，或全部，甚至更多的現金，所以，有儲蓄的保險，就等於一份有保費回贈的保險。」

Vincent：「也有道理！如果要二選一，你會建議我買哪一份？」

森：「如果真的要二選一，我會建議你買危疾保！」

Vincent：「啊！我還以為你會建議我買醫保。」

森：「哈哈，我的看法是，萬一有病，你始終可以依賴公家醫療，尤其是患上重病時，更可能不用等太久。但你患上重病，公家醫療最多只能為你提供醫療服務，而不會給你一筆現金。我有一位客人，他本來有一份醫保，也有一份危疾保，後來他取消了危疾保，但不久之後，他因為心瓣問題，要入院修補心瓣。由於這是大手術，私家醫院也不接，最後是在公立醫院造手術，埋單只是千多元。這筆錢當然用醫保可以賠到，但這個本來是受保的危疾，但由於他取消了危疾保，所以沒得賠。他因為這個重病而丟掉原來的工作，一段日子後才找回另一份工，但期間損失不少收入。如果他選擇取消醫保，保留危疾保的話，便可得到一筆現金補貼，住院費用自己付也只是小數目。」

Vincent：「噢，這麼不幸？！但他為甚麼要取消危疾保？」

森：「他認為保費貴，保障範圍又細！」

Vincent：「噢，這樣嘛！」

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撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第748期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨