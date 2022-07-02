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【劉‧住保鮮期@iM網欄】仲夏消暑新菜式 辣不辣任君選擇

名人薈萃 08:21 2022/07/02

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早前和朋友飯聚，吃了一頓衝擊視覺、味蕾和思想的盛宴。一切由到帝苑酒店的東來順說起。

朋友說在東來順訂了枱，腦子裏馬上略過剎那影像，記得那裏北京及淮陽菜很出名，如麻辣羊肉火鍋、烤羊排、龍井煙燻雞和北京填鴨等，雖然每道菜式都令人食指大動，但大熱天時，難道朋友約大家吃飯都想烤炸、辣到要跳舞，刺激到流汗？ 事情並非如此，原來是餐廳總廚施超群師傅推出了夏日醒神開胃新菜式，名副其實「有辣有唔辣」，大夥兒一起吃，可以試多幾款。施師傅名字突出，加上菜式創意十足，真是未見其人，腦子裏已經聯想到他可能會霸氣地從廚房走出來，然後跟我們說「知我咩料啦」！晚飯過後，一定知道啦！

 

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

當天大家一下子點了五款夏日開胃涼菜，陣容鼎盛，包括有話梅石榴、胡麻醬黑蒜雙色淮山、蜜汁燒鱔、麻香小象拔跟椒油香萵筍。單看各款涼菜的造型和賣相，已相當吸引。特別是紅肉石榴清甜口感順滑，配寶島爽脆白苦瓜和酸甜滋味的話梅，爽滑甜酸共冶一爐，開胃醒神，饒有風味。令我心心眼的另一涼菜是雙色淮山，一則它盡展施師傅精湛的刀工和擺盤的顏色組合，其二驚喜位是配菜的黑蒜，它和淮山濃淡爽軟互補，是一道有外在美和內涵的菜色。但若胡麻醬汁可以放少一點，那便完美無瑕了！

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當晚的菜式中，我還特別喜歡蜀香辣醬炒蟶子、香辣西瓜龍蝦和碧波桂魚。施師傅用上鮮甜爽口的蟶子，配上他以廿多種香料研發而成的蜀香辣椒醬，入鑊快炒。上菜時仍然香氣四溢，而辣椒醬更有助提升食物的鮮味，令人不停起筷。

香辣西瓜龍蝦可能是喜歡刺激的朋友們夏日必點菜式，當造香甜的西瓜和濃香四川辣椒醬本來就像地球和火星，軌跡極難重疊，但很奇怪將西瓜和辣椒醬連繫在一起，竟然可以綻放激情。而且製法亦不是很複雜，師傅先將龍蝦煮熟然後切片，放在新鮮西瓜片上，最後淋上由四川辣椒醬、花生、芫荽及乾蔥混合而成的醬汁便成。整個菜式顏色鮮艷，層次豐富，我將帶有醬汁的龍蝦片和西瓜一併放進口中，感覺就像溫婉甜美的少女溶化四川麻辣真漢子，佳偶天成，嘴內滿是幸福感。

名字誘惑的碧波桂魚，相信令成年人士未起筷先興奮。魚肉白滑骨不多，翠綠香蔥汁鮮明。吃第一口的感覺清淡鮮甜，但原來這是蠱惑的菜，勁麻勁辣的感覺隨後接踵而來，後勁凌厲。像極職場上面似純真，但心腸霸道的心機女。那麼蠱惑，我當然要盡情地吃掉它，免留後患。爽！

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同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

 

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欄名 : 劉‧住保鮮期

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