【清酒新世界@iM網欄】a至f六款清酒 suginomori brewery．二

上篇提及suginomori brewery暫時只推出「narai」這款清酒,或許未來還會繼續推出更多不同的產品,不過今天的主角是narai!有些人會問這款酒有什麼特別呢?這款清酒口感方面是非常順滑的,因為酒造使用了海拔高地1000米以上獨有的天然山水,至於酒米方面同樣使用了在海拔高地安曇野產的美山錦、山惠錦和金紋錦。

至於清酒的香氣方面主要圍繞着蜜瓜和柑橘的香氣,不過最特別的是narai雖是一種產品,但推出六種清酒,全部是擁有相同的酒標設計,不過有不同的英文字母代號,分別為:a、b、c、d、e和f,可以從酒瓶的瓶蓋上看到字母代號,而且每個英文字母是用不同的米所釀造,所以每款酒的香氣及味道略有不同。

「a」擁有微碳酸,以辛辣香料風味主導,雖然香氣甘甜,但是整個酒體來說偏辛口,米味濃厚,白花香為主,帶有柑橘、茴香及白胡椒的味道;至於「b」正跟「a」相反,「b」完全沒有任何香料的香氣和味道,非常甘甜可口,有點像蜂蜜一樣香,夕張蜜瓜的甜!喝到「c」的時候,能讓人對比到這款清酒會比較適中平穩,不論是口感和香氣,甚至甜度也是剛剛好的,整體來說以蜜瓜和白花的香氣為主,餘韻帶甘卻不苦澀。

反之「d」跟其他的有點不一樣,「d」沒有柑橘香,亦不帶苦澀味,但擁有濃郁的入口即溶的棉花糖香氣,除了哈密瓜的香氣還有白桃和蘋果香,可說是帶有少女風味的清酒了!至於「e」,剛打開的時候是一股波子汽水的香氣,這一款也比較特別,除了哈密瓜,竟然還有荔枝的香氣,不過餘韻較短,應該是六枝清酒中餘韻最短的一款了;最後的「f」,個人認為是最少微碳酸的一款清酒,主要走的路線是以果香為主,除了白桃和哈密瓜香以外,還帶點玫瑰花香,芳香四溢,沁人心肺。

以上就是我對a至f的感受,或許是一個好的開始,無論是這個酒造或他們的產品也是一個創新的嘗試,每款清酒各有不同的感受,有興趣的你們也可以集齊六款清酒嘗試一下!



地址:長野縣鹽尻市奈良井 551

電話:0264-34-3001

官網:https://www.narai.jp/ja

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

