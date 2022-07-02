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【清酒新世界@iM網欄】a至f六款清酒 suginomori brewery．二

名人薈萃 08:02 2022/07/02

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上篇提及suginomori brewery暫時只推出「narai」這款清酒，或許未來還會繼續推出更多不同的產品，不過今天的主角是narai！有些人會問這款酒有什麼特別呢？這款清酒口感方面是非常順滑的，因為酒造使用了海拔高地1000米以上獨有的天然山水，至於酒米方面同樣使用了在海拔高地安曇野產的美山錦、山惠錦和金紋錦。

至於清酒的香氣方面主要圍繞着蜜瓜和柑橘的香氣，不過最特別的是narai雖是一種產品，但推出六種清酒，全部是擁有相同的酒標設計，不過有不同的英文字母代號，分別為：a、b、c、d、e和f，可以從酒瓶的瓶蓋上看到字母代號，而且每個英文字母是用不同的米所釀造，所以每款酒的香氣及味道略有不同。

「a」擁有微碳酸，以辛辣香料風味主導，雖然香氣甘甜，但是整個酒體來說偏辛口，米味濃厚，白花香為主，帶有柑橘、茴香及白胡椒的味道；至於「b」正跟「a」相反，「b」完全沒有任何香料的香氣和味道，非常甘甜可口，有點像蜂蜜一樣香，夕張蜜瓜的甜！喝到「c」的時候，能讓人對比到這款清酒會比較適中平穩，不論是口感和香氣，甚至甜度也是剛剛好的，整體來說以蜜瓜和白花的香氣為主，餘韻帶甘卻不苦澀。

 

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

反之「d」跟其他的有點不一樣，「d」沒有柑橘香，亦不帶苦澀味，但擁有濃郁的入口即溶的棉花糖香氣，除了哈密瓜的香氣還有白桃和蘋果香，可說是帶有少女風味的清酒了！至於「e」，剛打開的時候是一股波子汽水的香氣，這一款也比較特別，除了哈密瓜，竟然還有荔枝的香氣，不過餘韻較短，應該是六枝清酒中餘韻最短的一款了；最後的「f」，個人認為是最少微碳酸的一款清酒，主要走的路線是以果香為主，除了白桃和哈密瓜香以外，還帶點玫瑰花香，芳香四溢，沁人心肺。

以上就是我對a至f的感受，或許是一個好的開始，無論是這個酒造或他們的產品也是一個創新的嘗試，每款清酒各有不同的感受，有興趣的你們也可以集齊六款清酒嘗試一下！


地址：長野縣鹽尻市奈良井 551
電話：0264-34-3001
官網：https://www.narai.jp/ja

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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