【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】炎熱無阻跑山訓練 試路備戰TransLantau山賽

今年TransLantau （飛越大嶼）將於11月舉行，有跑友認為往年毅行者會在6月公佈詳情，但至今仍未公布，加上山賽需要舉行一至兩天，與實體路跑只是數小時情況不同，TransLantau能否成事仍是未知之數。毅行者大會早兩星期在社交網站回應網民留言指，正以籌辦實體活動的方向進發，大會一直密切留意疫情發展，並跟相關部門緊密跟進及聯絡，暫定於8月中旬公布活動詳情。

▲ 今年毅行者實體賽能否順利舉行將成為其他山賽重要參考指標。（圖片來源：毅行者賽事網站）

雖然前路未明，但由於現時距離比賽僅四個月，不少跑友已積極備戰，小弟早前亦去試路練習。若大家未玩過有關路線，建議平時跑山訓練耐力之餘，有時間亦要去實地練習，熟悉有關路線，以免到比賽時需要費時找路，甚至行錯路，得不償失。

▲ TransLantau賽事50公里及25公里組別經已額滿，若有興趣亦可報名輪候候補名額。（圖片來源：TransLantau賽事網站）

無論是140公里、100公里、50公里或25公里，賽事都以梅窩為起點及終點，但由於前往梅窩不太方便，不少跑友都會選擇先前往東涌，吃過早餐後再選擇駁多程巴士，或跑多幾公里以駁回原有路線。

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早前小弟就由東涌出發，先經東澳古道頭段，跑大約4公里左右到田心附近，接回100公里賽事路線，展開大約6公里的上山行程，經蓮花山頂及彌勒山山腰前往昂坪。由於早段山路不太明顯，不時要透過手機app及現場絲帶認路，亦很容易行錯路，因此這裡亦幾值得試路練習及摸清路線。如若遇著下雨天氣，路面會較為濕滑，加上現場一定斜度，容易跣倒，要多加留意。

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若大家跑開山，由東涌上到昂坪大約需時2-3小時左右，可先到寶蓮寺附近食店，或昂坪市集吃過午餐及補充補給，再繼續行程。此時可選擇經石壁郊遊徑落山前往石壁水塘，或經觀音山及羗山再經羗山郊遊徑落大澳，上次練習小弟選擇前者，到達石壁水塘接回鳳凰徑經籮箕灣上水口。水口又是另一補給點，之後經鳳凰徑跑多數公里引水道，然後經南大嶼郊遊徑上山往伯公坳作結，全程約30公里，以一整天練習剛剛好，進取一點可以跑多10公里，經大東山、二東山、另一座蓮花山及婆髻山到白芒，再跑回東涌。

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如最終TransLantau賽事改為虛擬形式舉行，賽事報名費將會減少，100公里賽事由實體賽的$1,800減至$680，而50公里就由$850減至$580，而早前已報名的跑友，大會會將賽事費用的差額退款至報名時的信用卡。由於虛擬賽事沒有140公里，已報名140公里實體賽的參加者，將自動轉至100公里組別。參與比賽所獲用來增加成功報名2023 UTMB 環勃朗峰越野賽機會的Running Stones 數量亦會減少，100公里組別會由三個減至兩個，50公里則由兩個減至一個，報名人士持有Running Stones數目愈多，抽中參加UTMB環勃朗峰越野賽比賽的機會愈大。另外，上星期提到香港10公里錦標賽正接受精英組資格申請，截止日期延至今日（6月30日）才截止，有關成績要求亦進一步放寬，只要2021-2022年度於田總主辦或認可的賽事（例如去年香港渣打馬拉松），男子組只要全馬跑出3小時53分28秒或更快時間就可，女子組更放寬至4小時43分36秒，而男女子半馬成績要求亦分別放寬至1小時43分46秒及 2小時13分49秒，想參加精英組別的跑友就不要錯過今次機會，快快手到田總賽事網站申請了！

▲ 田總放寬香港10公里錦標賽精英組成績要求，相信將吸引更多跑友參加。（圖片來源：香港田徑總會網站）

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作者 _Clayton Lauw （劉茸）簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關，跑咗 20 個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力， 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

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