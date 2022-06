【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】炎熱無阻跑山訓練 試路備戰TransLantau山賽

今年TransLantau (飛越大嶼)將於11月舉行,有跑友認為往年毅行者會在6月公佈詳情,但至今仍未公布,加上山賽需要舉行一至兩天,與實體路跑只是數小時情況不同,TransLantau能否成事仍是未知之數。毅行者大會早兩星期在社交網站回應網民留言指,正以籌辦實體活動的方向進發,大會一直密切留意疫情發展,並跟相關部門緊密跟進及聯絡,暫定於8月中旬公布活動詳情。

▲ 今年毅行者實體賽能否順利舉行將成為其他山賽重要參考指標。(圖片來源:毅行者賽事網站)

雖然前路未明,但由於現時距離比賽僅四個月,不少跑友已積極備戰,小弟早前亦去試路練習。若大家未玩過有關路線,建議平時跑山訓練耐力之餘,有時間亦要去實地練習,熟悉有關路線,以免到比賽時需要費時找路,甚至行錯路,得不償失。

▲ TransLantau賽事50公里及25公里組別經已額滿,若有興趣亦可報名輪候候補名額。(圖片來源:TransLantau賽事網站)

無論是140公里、100公里、50公里或25公里,賽事都以梅窩為起點及終點,但由於前往梅窩不太方便,不少跑友都會選擇先前往東涌,吃過早餐後再選擇駁多程巴士,或跑多幾公里以駁回原有路線。

早前小弟就由東涌出發,先經東澳古道頭段,跑大約4公里左右到田心附近,接回100公里賽事路線,展開大約6公里的上山行程,經蓮花山頂及彌勒山山腰前往昂坪。由於早段山路不太明顯,不時要透過手機app及現場絲帶認路,亦很容易行錯路,因此這裡亦幾值得試路練習及摸清路線。如若遇著下雨天氣,路面會較為濕滑,加上現場一定斜度,容易跣倒,要多加留意。

▼ 點擊圖片放大 +2

若大家跑開山,由東涌上到昂坪大約需時2-3小時左右,可先到寶蓮寺附近食店,或昂坪市集吃過午餐及補充補給,再繼續行程。此時可選擇經石壁郊遊徑落山前往石壁水塘,或經觀音山及羗山再經羗山郊遊徑落大澳,上次練習小弟選擇前者,到達石壁水塘接回鳳凰徑經籮箕灣上水口。水口又是另一補給點,之後經鳳凰徑跑多數公里引水道,然後經南大嶼郊遊徑上山往伯公坳作結,全程約30公里,以一整天練習剛剛好,進取一點可以跑多10公里,經大東山、二東山、另一座蓮花山及婆髻山到白芒,再跑回東涌。

▼ 點擊圖片放大

如最終TransLantau賽事改為虛擬形式舉行,賽事報名費將會減少,100公里賽事由實體賽的$1,800減至$680,而50公里就由$850減至$580,而早前已報名的跑友,大會會將賽事費用的差額退款至報名時的信用卡。由於虛擬賽事沒有140公里,已報名140公里實體賽的參加者,將自動轉至100公里組別。參與比賽所獲用來增加成功報名2023 UTMB 環勃朗峰越野賽機會的Running Stones 數量亦會減少,100公里組別會由三個減至兩個,50公里則由兩個減至一個,報名人士持有Running Stones數目愈多,抽中參加UTMB環勃朗峰越野賽比賽的機會愈大。另外,上星期提到香港10公里錦標賽正接受精英組資格申請,截止日期延至今日(6月30日)才截止,有關成績要求亦進一步放寬,只要2021-2022年度於田總主辦或認可的賽事(例如去年香港渣打馬拉松),男子組只要全馬跑出3小時53分28秒或更快時間就可,女子組更放寬至4小時43分36秒,而男女子半馬成績要求亦分別放寬至1小時43分46秒及 2小時13分49秒,想參加精英組別的跑友就不要錯過今次機會,快快手到田總賽事網站申請了!

▲ 田總放寬香港10公里錦標賽精英組成績要求,相信將吸引更多跑友參加。(圖片來源:香港田徑總會網站)

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

