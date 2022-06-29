【環球經濟】瀚亞投資：各國重新開放利全球增長　基建投資有望推動中國經濟

英國保誠集團旗下瀚亞投資表示，除了中國的清零政策外，全球增長狀況繼續受到現有不利因素如俄烏戰爭、鷹派央行、收益率上升、供應衝擊等挑戰。但整體而言，他們認為多國經濟重新開放後會有利全球經濟增長，但鷹派央行的收緊貨幣政策會為環球市場帶來不確定性和波動性。

對中國股票和債券市場前景偏樂觀

中國股票市場方面，首席投資總監Bill Maldonado表示，儘管現時中國的經濟困境使很多投資者看空其經濟，但他認為內地疫情正在改善，因封城而被壓抑的需求將振興國內消費，也有可能會有更多人購買房屋，增加房地產銷售，使內房股反彈。他預計，中國為了實現今年GDP增長目標，下半年將採取更積極的財政和貨幣政策，有利A股市場。另一方面，中國的基建的稅收優惠政策使其有更大的財政支持，因此基建投資亦有望成為中國經濟的重要增長動力。

對於亞洲高收益債券市場的前景展望，多元化方案投資組合經理Nupur Gupta表示，中國房地產行業的前景並未明朗，但留意到中國人民銀行正鼓勵優質的中國房地產開發商收購陷入困境的開發項目，有助降低該行業的違約風險。她預計，中國將會有更多支持房地產的政策，例如地方政府放寬預售收入，以及在一線城市進一步放寬房貸和購房限制。

美國正處於「後週期循環」要留意聯儲局動向

不少投資者擔心美國會踏入經濟衰退，瀚亞投資認為，美國仍在過渡「後週期循環」，因此現在說經濟衰退可能言之過早。但美聯儲也有可能將利率提高到阻礙增長的水平，使美國經濟陷入衰退，投資者要留意美聯儲的動向。

瀚亞投資指，未來6至12個月投資者面臨的風險是主要地緣政治緊張局勢和政策的錯誤使全球市場持續波動，同時，全球增長可能會繼續受到供應鏈中斷、通脹上升和加息的問題影響。但是，他們警告投資者不要過度看空，由於疫情緩和、美國勞動力市場強勁、美國企業基本面普遍健康，以及股票市場估值越來越吸引，他們預計全球增長不會反跌。

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