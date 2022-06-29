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【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點

理財智慧 17:26 2022/06/29

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如果你擁有一間豪宅，你會如何設計？今次介紹位於馬鞍山泓碧，單位實用面積為829平方尺，﻿間隔為四房兩廳，屋苑前臨吐露港後靠海星灣，家中的設計糅合日式及北歐風格元素，讓屋內的氛圍可與屋外的自然景致巧妙結合。設計師透過運用淺色木材製造層次感及線條，將日式北歐風兩種兩似的簡潔風格和諧地結合。由於屋主一家四口每位家庭成員都有不同的需求，居所內兼具親子活動和私人的空間是十分重要的，最終，全屋設計裝修工程花費大約70萬。

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屋主夫婦二人是醫護人員，由於工作繁重，所以期望在家居中感受遠離繁囂的感覺，在溫馨的安樂窩，尋回喘息的空間。而全屋以淺灰色為主調，亦運用不少溫暖的木色材質，例如在客廳，有不少地方採用形態不一的木飾條及圓弧形元素。近門口的玄關採用圓柱狀條製成屏風，能分隔空間又不會阻擋視線，設計師更貼心打造掛勾，讓屋主可將外套及袋掛在門旁。另一邊的展示櫃同樣使用圓弧外形，讓視覺上更流暢，令空間格外井然有序，散發樸素又時尚的感覺。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

此單位的客廳十分寬廣，設計師善用了這一點，並在大廳規劃一個開放式工作間，以暗藏門設計，淺灰色的門身與牆上的雲石飾面完美配合，兩側的牆身選用了不同紋理的雲石飾面，暗門配上特製門鎖，方便屋主收藏貴重器材。一旁的大廳儲物櫃、電視櫃邊與暗藏抽手皆加裝了金屬邊修飾，増添高貴的格調。設計師在櫃門配上長虹玻璃或清玻璃，善用多元化物料增添變化，又將電視機和鋼琴背後的波浪型木條打造成向內彎曲，外型與玄關屏風條子形成對比，加上大廳雲石牆身飾面，低調中更顯高雅。

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睡房方面，由於屋主夫婦育有兩位小朋友，因而特意請設計師建造了兩間間隔佈局一模一樣的睡房，為孩子提供私人空間，兩間房間分別使用孩子各自最愛的淺藍和淺紫色，配搭淺木色作為睡房的主調。設計師在各自的房間內加建小閣樓，以分隔床與書桌，增加活動及收納空間。並且以木飾條裝飾閣樓的梯子，又以圓弧形元素設計儲物櫃，呼應了全屋風格。另外，屋主希望在兩睡房預留牆身空間安裝攀石牆，讓孩子「放電」及訓練身手。設計師善用空間將通往閣樓的梯級加裝為收納櫃，一物二用，只需輕輕拉開，便能收藏玩具和雜物。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

工作辛勤一天後，夫婦二人當然希望踏入房間便能享受寧靜的片刻，回家後能好好睡一覺，主人房因此而貫徹全屋溫馨又舒適的風格。考慮到屋主兩夫婦需要大量收納空間，所以除了床邊的高身衣櫃，設計更加建了儲物地台以及油壓床。屋主可使用磁石開關，打開隱形無痕的梯級地台板。設計師刻意令主人房的衣櫃門與大廳的工作間暗門形成對稱，而床屏和旁邊的層架間板也添加了圓角設計，以及加上圓柱形的木條子，凸顯全屋設計的統一。

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*資料及圖片由 OUT OF STOCK 提供

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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