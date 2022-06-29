【消費券效應】商戶生意額升逾6成 SHOPLINE宣佈加推商戶優惠計劃 登記開店即送iPad

第二期電子消費券即將於8月發放，為協助中小企拓展網上銷售，把握第二階段的消費券商機，SHOPLINE宣佈即日起推出「開網店超狂『五重賞』」，新登記商戶將可獲贈開店工具及消費金獎賞。

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開網店超狂「五重賞」包括：

1. 獲贈iPad/ POS機乙部

2. 消費券支付平台0%手續費優惠

3. 免費開通網店WhatsApp工具 ZapChat（可選ZapBook 2.0)

4. 免費送AdminApp及Smart OMO 六個月

5. 六個月方案延長，再加5000元物流及付款手續費資助

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另外，SHOPLINE亦透露，由4月7日政府派發第一階段消費券起計兩個多月，截至6月20日，SHOPLINE香港商戶的營業額比去年同期增長64%，訂單量亦大幅增加51%，可見消費券熱潮成功為網店帶來可觀的銷售成績。

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記者：鄭日棱