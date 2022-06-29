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【科網監管】BOSS直聘完成網絡安全審查恢復新用戶註冊　美股盤前升一成、與滴滴同期受查

股市 18:23 2022/06/29

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【科網監管】Boss直聘完成網絡安全審查恢復新用戶註冊　

看準（美：BZ）去年赴美上市後，旗下BOSS直聘遭網絡安全審查，一直暫停新用戶註冊。BOSS直聘最新在微博公布，經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「BOSS直聘」的新用戶註冊。看準在美股盤前交易升幅擴大至一成，暫報29.45美元。

公司稱：「近一年來，我公司認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。後續，公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家安全。」

滴滴出行、滿幫集團（美：YMM）、看準去年赴美上市後，齊被內地當局以網絡安全審查為由，暫停新用戶註冊。

月初，滴滴出行確定從美股除牌後，市場已傳出相關的網絡安全審查接近尾聲。滴滴出行目前尚未恢復新用戶註冊。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業**

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港股 美股 滴滴出行
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