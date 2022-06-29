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【電子競技】「90後」FIFA球王出戰電競版世界杯 新世界：全力支持員工為港爭標

理財智慧 20:25 2022/06/29

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電競正慢慢成為全球潮流，2023年在杭州舉行的第十九屆亞洲運動會，將會首次將電競列為正式比賽項目，而「FIFAe World Cup」亦在剛剛的6月份完成了淘汰賽事，今年總共有吸引1,280名來自全球10個不同國家或地區的電競選手，參加角逐季後賽共128名的出線資格。「FIFAe World Cup」季後賽將於今年7月1日至3日在英國舉行，已取得參賽資格的128名電競選手，將角逐32名的出線資格。

【著數優惠】港鐵旗下12商場大派逾500萬獎賞 MTR Mobile用戶可獲達1600元回贈 入內文即睇點攞盡著數【下一頁

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

今年27歲的楊子軒，現於新世界發展旗下清水灣半島傲瀧任職會所主任，將以業餘身份參加「FIFAe World Cup」賽事並取得佳績，現時他在「FIFAe World Cup」中排名全港第一，北亞地區(中國、日本及韓國)則排名第三。新世界發展表示，將全力支持員工代表香港爭標，並會特別豁免楊子軒扣減有薪年假參加今次賽事，並且贊助住宿及其他所需的開支。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

新世界發展表示：「公司全力支持員工代表香港爭標，將會特別豁免楊子軒扣減有薪年假參加今次賽事，並且贊助住宿及其他所需的開支」

【失物認領】Uber香港公布2022年失物認領指數　列舉10大最常見失物　18區邊區居民最「大頭蝦」？【下一頁

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記者：鄭日棱

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