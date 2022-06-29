歐盟2035年起禁絕燃油新車 德國同意妥協

全球各國近年積極關注氣候變化，紛紛推出環保措施，其中包括加強推廣電動車。歐盟日前宣布，27成員國已達成共識，同意在2035年時停止出售所有燃油新汽車，屆時只賣電動新車。曾經力拒建議的德國最終願意妥協，讓歐盟新措施確定可以執行。

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經過歷時逾16小時的商討後，歐盟全體成員國的環境部長周三（29日）同意，通過歐盟的最新氣候法案草案。當中列明歐盟2035年起停止出售任何燃燒化石燃料的新車輛，屆時只能販賣零碳排的新電動車。

歐盟氣候政策首席官員蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，氣候危機及帶來的後果相當明確，設立氣候新法難以避免。蒂默曼斯亦認為，俄烏戰爭爆發後進一步刺激歐洲各國加快擺脫依賴化可燃料。

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歐盟委員會去年夏天提出包含2035年起只賣電動車的法案，但遭到多國反對。德國﹑意大利及斯洛伐克等國希望，延至2040年才全面停售燃油新車。但擁有歐盟最大汽車市場的德國最終決定妥協，提出要求歐盟在2026年評估，混能及其他碳中和能源車輛亦能合法出售，獲其他國家支持並順利支持草案。

蒂默曼斯對德國的提議持開放態度，但強調混能車輛現階段未展示出能有效減排，其他碳中和能源車輛的售價亦明顯較高。

此外，歐盟各國同意設立59億歐元（約486.95億港元）的社會保障基金，在2027至2032年保障貧困民眾應對因措施而增加的能源費用。各國可以提交報告，建議如何分配資金。蒂默曼斯指過渡至再生能源後可減輕能源費用負擔，但不少民眾需要援助才能達致目標。

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責任編輯：吳漢培