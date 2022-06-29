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【下半年部署】摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股

股樓投資 19:27 2022/06/29

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再有大行對港股下半年投資部署發表看法。摩通發表中國市場下半年展望報告，看好內地在錄得經常帳盈餘的情況下能推動經濟，控制通脹及融資成本，中國市場料較其他區內新興市場受注視。該行又估計下半年市場將出現五大投資主題，分別是貿易關稅下調、中國消費、綠色基建、互聯網活動回歸及農村家庭開支企推動繁榮等。摩通同時推介38隻受惠上述主題的中資股。

京東健康近24億人幣 向京東收購寵物健康電商項目   詳情請看【下一頁

摩通下半年推薦主題股名單：

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同場加映  【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

ETF通落實 7月4日起開始交易   詳情請看【下一頁

至於板塊配置，摩通建議投資者留意能源、電商、汽車、網遊及低碳工業，對公用、原材料和醫療保健則看法中性。同時，該行看淡金融、必需消費和質素較弱的內房股。

同場加映  【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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