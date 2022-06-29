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【業績｜體育用品股】滔搏全年純利跌11.7%　派末期息連特別息共30分人幣

股市 18:06 2022/06/29

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滔搏全年純利按年跌11.7%，派末期息連特別息共30分人幣。

滔搏 （06110） 公佈截至2月底止全年業績，收入318.77億元（人民幣，下同），按年倒退11.5%；純利24.47億元，按年跌11.7%。去年毛利率43.4%，按年升2.6個百分點。

公司建議派發7分末期息及23分特別息，連同已付的13分中期息，全年合共派息43分，全年派息較去年的64分減逾3成。惟按周三收市價6.81港元計，周息率仍有7.4%。

滔搏指集團去年收入因外部環境挑戰受影響，以下半年尤為顯著，但第四季表現優於第三季。公司稱，將貨品高效高質周轉放在首位，並持續推進直營零售網路結構優化。公司又與品牌戰略合作夥伴升級改造具潛力的門店，同時持續關閉低產和虧損店鋪。截至2月底止，直營店有7695間，按年減少311家或4%，惟毛銷售面積按年增加5.4%。

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港股 業績公布 滔搏（06110）

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