▲ 【業績｜地產股】資本策略去年收益增36%至27.6億 商用物業前景審慎樂觀

資本策略地產 （00497） 公布截至3月底全年業績，期內收益27.63億元，按年增35.8%；純利11.56億元，按年增249.2%；每股盈利12.26仙，派末期息每股0.42仙，按年持平。資本策略地產今日跌1%，收報0.2元，以此推算，股息率約2.15厘。

資本策略地產解釋，溢利增加主要由於出售香港九龍諾富特酒店49%股權之收益以及將上海兩個購物商場由持作出售物業轉為投資物業之公平值收益所致。

資本策略：繼續出售住宅及商用物業 加強流動資金

資本策略又指，會透過穩定出售住宅及商用物業資產，以繼續加強流動資金，從而維持穩健的財務狀況。

展望方面，資本策略預計，商用板塊的中期前景保持審慎樂觀，特別是中環等黃金地段， 隨著相當多的企業已將辦公室遷回中環，因此呈「重新集中」的趨勢。

「諾富特酒店」重建項目住宅單位2023年中開始預售

資本策略稱，商用項目將會成為未來數年的主要收益來源，與永泰地產位於中環結志街嘉咸街的合營市建局項目，建築工程目前正在進行中，地基工程已接近完成。位於中環閣麟街48號的新商用大樓「FOCO」大部分樓層已出租。

「諾富特酒店」2019年9月已開展重建計劃，現有酒店的拆卸工程經已完成，並正在進行地基工程，新大樓的總建築面積超過25萬平方呎，將平均分為商用和住宅用途，預計於2025年落成，住宅單位的預售將於2023年中開始。

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