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【下半年展望】張憶東：A股和港股將成為下半年全球贏家　看好港股內房、新能源車、雲計算

股市 17:55 2022/06/29

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【下半年展望】張憶東：A股和港股將成為下半年全球贏家　看好港股內房、新能源車、雲計算

興業證券在內地舉行中期策略會，興業證券全球首席策略分析師張憶東樂觀認為，A股和港股可在下半年成為全球贏家，預計下半年高點較年初低位反彈20%並不難，但目前未有條件出現延續數年的「大牛市」。在港股市場，張憶東建議，按絕對回報尋增長股，以「類債券」屬性尋價值股。

中國資本市場較海外更早經歷「至暗時刻」的考驗，從而在第二季基本上已確認底部區域，到下半年隨疫情緩和，中國資本市場的基本面會伴隨經濟復甦而得到改善。

張憶東稱，目前不要動輒想著指數大牛市重回，要腳踏實地尋找個別行業基本面改善的機會，會繼續以增長潛力選成長股、以性價比選價值股。

在港股增長股中，張憶東認為，要關注中長期具「內升增長動能」、短期受惠復甦紅利的企業，舉例如新能源車、智能車相關標的。在科網股看重具科技賦能力的股份，特別是雲計算、智能駕駛相關產業鏈。

在價值股方面，張憶東首推香港上市的內房股，特別是可低成本獲取資金的優質國企內房股，審慎選取「倖存」的民企內房股，而券商、銀行、保險和能源等傳統行業都有「類債券」的配置屬性。

A股市場方面，張憶東指，該行續看好「新半軍」行業，即新能源、半導體和軍工，認為市場尚未完全聚焦當中機會。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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編輯：麥德銘

港股 張憶東 國企內房股 民企內房股
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