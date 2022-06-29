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【消費券優惠】Pricerite實惠消費券預訂狂賞 買傢俬產品滿指定金額 送總值1,000元購物券

理財智慧 18:22 2022/06/29

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新一批電子消費券將於8月7日派發，Pricerite實惠推出「消費券預訂狂賞」推廣活動，每星期精選傢俬產品以震撼價發售，市民可以於手機先落訂，鎖定最抵優惠價，輕鬆選購心頭好。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

市民看中心水精選傢俬產品，只需以Whatsapp聯絡Pricerite實惠傢俬專員，即可鎖定今期最抵優惠，並透過QR code先付訂金，待8月消費券到手，再到店舖付尾數，簡單3個步驟，即可鎖定最抵優惠，輕鬆選購心儀傢俬。

凡於傢俬部購物滿5,000元或以上，即可獲贈總值1,000元購物券，購物券包括：

  • 500元傢俬購物券1張
  • 100元家品購物劵2張
  • 200元小型電器購物劵1張
  • 50元食品購物劵1張
  • 50元寵物產品購物劵1張

Pricerite實惠同時推出梳化額外折扣優惠，購買梳化滿6,000元即照價額外減500元，滿10,000元或以上，可額外即減1,500元。另有多款精選傢俬以震撼價發售，所有貨品及優惠數量有限，售完即止。另外，踏入夏季，Pricerite實惠推出一系列夏日家品家電，多款戶外必備野餐用品、煮食及保冷裝備、驅蚊用品等，限時優惠精選風扇更低至6折。

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責任編輯：羅浩濂

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