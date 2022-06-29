【理財智慧】促進金融互聯互通 ETF通於下月初推出 一文了解投資機遇

兩地經濟「互聯互通」又有再一步發展，繼債券和股票相繼落實，允許三地投資者（香港、上海、深圳）互相投資於對方的股市和債市。中國證監會和香港證監會於日前發表聯合公告，允許兩地交易所交換賣合資格ETF，本文便會介紹「ETF通」，以及在港投資者如何把握投資機遇。

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ETF通

參考兩地證監會聯合的公告指出，兩地證監會就監管和合作已達成共識，保證將會運作順利，維護投資者權益。「ETF通」將於在7月4日實行，相信是回歸25周年的首個「經濟大禮」，容易該地投資者投資於上海、深圳、香港ETF市場。

南向通與北向通

與債券通類似，都分為「南向通」與「北向通」，「南向通」為合資格的內地投資者投資於香港的ETF，但暫時只限於四隻基金，分別為盈富基金(2800) 、恒生中國企業(2828) 、南方恒生科技(3033) 、安碩恒生科技 (3067) ，相信日後門檻會逐步放寬。「北向通」則公布可供投資的ETF 達83隻，53隻在上市所上市，30隻在深交所上市，唯現時未有公佈兩地投資者的入場要求。「ETF通」暫時只限於二手市場，並不涉及贖回和回購，但參考滬港通與深港通經驗，相信開放一級市場的機會不高。

投資機遇

相信今次ETF通可以互補兩地的不足，在大陸投資者而言，香港的ETF可以投資於港股市場，特別是一些在港上市的科技公司。對於在港和環球投資者而言，大陸的ETF市場規模達萬億元人民幣，但大部分都屬於A股產品，令到在港投資者可以分散投資於內地市場，甚至借機投資於一些較少接觸的板塊，例如一些影音娛樂板塊。同時，三地的金融互通，可以令投資工具增加，有助分散風險。

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