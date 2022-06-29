北約秘書長：面臨二戰以來最大安全挑戰

北約成員國領袖周三（29日）舉行峰會，相信主要聚焦俄烏戰爭帶來的影響及其他安全威脅。 北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約正面臨二戰以來最大的挑戰。斯托爾滕貝格同時指，預料北約成員國將會增兵，將達成自冷戰結束以來最大型的改革。

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北約峰會周三在西班牙馬德里（Madrid）召開，斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在會議開始前形容，是次峰會具有歷史性，而且預料帶來改革。 斯托爾滕貝格表示，目前正面對自二戰以來最大安全挑戰，但成員國正以強力且統一的方式回應挑戰及威脅。

斯托爾滕貝格預料，是次峰會將作出歷史性決定。他估計峰會上將達成全新戰略觀念。北約曾在2010年的戰略概念中指俄羅斯為北約戰略伙伴，斯托爾滕貝格強調現時情況已經不同，相信今次戰略概念中，各國將清楚表明俄羅斯對北約安全構成直接威脅。

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斯托爾滕貝格早前宣稱，安排約30萬軍隊進入高度戒備狀態，應對俄烏戰爭後形成的威脅。他預期一切調動及部署在2023年完成，相信各成員國亦會同意，更形容是次為自冷戰結束以來，達成的最大型集體防禦改革。新增部隊費用由各成員國負責，並在本國駐守，但有可能被派遣至指定國家，特別是東歐國家，在當地接受如何與當地部隊合作的訓練。北約亦會事先部署設備，包括重型設備及燃料儲備等。斯托爾滕貝格認為，所有上述部署將有助北約在全新安全環境下，加強阻嚇及防守能力。

斯托爾滕貝格指，北約成員國領袖亦會在峰會上，正式邀請芬蘭及瑞典加入。其後再交由30個成員國的國會審議，雖然過程需時，但預料很快就能通過。

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責任編輯：李俊儀