【新股IPO】天齊鋰業9696今日起招股　入場費16565.3元、為年內集資最大新股（第二版）

▲ 天齊鋰業即將招股，入場費16565.3元，為年內集資最大新股

天齊鋰業 （新上市編號：09696） 今日起招股，全球發售1.64億股，招股價介乎69至82元，最高集資134.6億元，成年內香港新股市場中集資最大的新股。天齊鋰業每手200股，入場費16565.3元，7月6日截止招股，預計7月13日掛牌，摩根士丹利、中金以及招銀國際為聯席保薦人。

公司是次招股引入7位基石投資者，合共認購49.03億元，包括中創新航科技、中國太保投資、太平洋資產管理等。

董事長兼執行董事蔣衛平表示，認為整個鋰行業不論價格還是需求，未來仍然是非常景氣的。他指，鋰這一金屬的變化簡直是不可思議，由二十多年前的「工業味精」，變為如今的 「白色石油」，隨著電動車、儲能等需求不斷增長，鋰現時出現需大於供的情況，相信這一轉變亦是非常深遠和長久的事情。

被問及是否擔心市況不穩，對公司招股造成影響，蔣衛平指，投資者對於前段時間港股IPO的破發情況有些顧慮，但認為在現時大環境存在眾多不確定因素的情況下，新能源行業的前景是確定的，而在該行業中，天齊鋰業的優勢也是確定的，能把握住確定的東西就是最好的。

（第二版新增管理層言論）

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