【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok

▲ FCC指出，基於與中國相關的數據安全問題，已要求蘋果和Google從應用程式（App）商店中，刪除TikTok。

由內地企業字節跳動所創辦的抖音，其海外版TikTok一直深受外國人歡迎，目前TikTok在全球共有10億名活躍用戶。不過，近日美國聯邦通信委員會（FCC）成員Brendan Carr就指出，基於與中國相關的數據安全問題，已要求蘋果和Google從應用程式（App）商店中，刪除TikTok。

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據《CNBC》報道，Brendan Carr今（29日）在Twitter上分享一封寫給蘋果行政總裁Tim Cook和Alphabet行政總裁Sundar Pichai的信件，指TikTok是披著羊皮的狼，並非如表面般簡單，只用作分享有趣影片的頻道。TikTok是一種複雜的監控工具，可蒐集大量個人及敏感數據。他強調，TikTok已違反了蘋果與Google App商店中的政策，因此要求兩間企業將TikTok下架。

Carr在信中也提到，若蘋果和Alphabet不行動，應在7月8日前向他提供聲明。聲明也需解釋TikTok的誤導性陳述和行為模式，不違反公司的任何App商店政策。而截止現時，Alphabet、蘋果和TikTok均未就相關事件作出回應。

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責任編輯：曾曉汶

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