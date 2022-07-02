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【職場新世代】調查：生活成本加重壓力　Y、Z世代發展副業尋出路

14:00 2022/07/02

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報告中顯示，僅28%的Y、Z世代對國家未來12年的經濟發展抱有期望。（本報資料圖片）

Y、Z世代的年輕人已相繼步入職場，有指他們與昔日僱員的思想和職業規劃方向大相逕庭，僱主或需捨棄舊有管理模式。

【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職

德勤（Deloitte）近日發表報告《全球2022年Z世代和千禧一代調查》，針對Y、Z世代對於工作和生活的取態進行研究，發現當代年輕人傾向利用業餘時間發展個人副業；另外，Y、Z世代對社會議題關注明顯提高，期望透過個人參與推進社會發展。

新冠肺炎肆虐第三年，使全球經濟數度停擺，發展前景不明朗。報告中顯示，僅28%的Y、Z世代對國家未來12年的經濟發展抱有期望；有72%的Z世代和77%的Y世代認為，人民貧富差距正在擴大。

因此，分別有高達43%的Z世代和 33%的Y世代年輕人表示，他們在業餘時間仍會發展副業和兼職，甚至同時擁有兩份全職工作。他們期望能透過「雙軌發展」的工作模式，獲得更多的工作和學習機會，同時也能確保自己的工作有更高的靈活度。

企業關注社會、環保等議題　列入工作考量

此外，不少受訪者也透露出對社會政策、國際關係和環保議題等關注，「氣候變化」分別更以24%和25%取得Z世代和Y世代年輕人最關注的問題第2位。他們甚至會將企業僱主能否同時擔負起相關社會、環保責任等，列入工作考量因素。

為減少個人對環境造成的影響，有64%的Z世代願意花更多錢購買環保設備，而兩代年輕人也同時期望企業能採取行動回應氣候變化，如鼓勵員工減少使用即棄餐具等。

【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工

【數碼轉型】63% IT主管不滿公司　雲資源支援不足

責任編輯：文睿

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