【回收水】新加坡缺乏水資源 酒廠以95%污水及尿液過濾水釀酒 推出回收水啤酒

新加坡天然水資源十分有限，人均水資源量排名尾二，故此，新加坡人們十分著重環保，當地近年積極發展水源管理。而新加坡有啤酒廠近日就推出一款主打「尿液回收」的啤酒（NEWBrew），當中竟然有 95% 都是由污水及尿液過濾而成的回收水（Newater）。

NEWBrew啤酒的成份圖：

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回收啤酒NEWBrew 是由新加坡國家水務局及啤酒釀造廠 Brewerkz 合作推出，並在上個月舉行的新加坡國際水週（Singapore International Water Week，SIWW）推出，啤酒以3罐裝的形式發售，每罐售價為4.5元新加坡幣 （約26港元）。

NEWBrew 是把污水過濾後重新注入新加坡的供水系統中，經過多次的過濾及測試後就會成為 Newater，再加入由德國大麥芽、 Citra 與 Calypso 啤酒花製作而成的酵母釀製，就成為了 NEWBrew 啤酒。

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責任編輯：龍紀瑩