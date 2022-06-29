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【HKTDC】貿發局推全新展覽模式 助中小企展商綫上綫下全天候捕捉商機

理財智慧 17:21 2022/06/29

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疫情肆虐全球逾兩年，全球展覽及採購模式出現改變，多項實體展覽、大型會議等移師網上舉行。為協助企業適應新常態，在疫情下與其他國際買家更有效地緊密聯繫，香港貿易發展局優化展覽平台，並推出名為「EXHIBITION +」的全新融合展覽模式，新模式將於7月1日推出，每次收費為3,000元，目前買家約3,000人。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

香港貿發局副總裁張淑芬表示，疫情對本港經濟尤其中小企帶來沉重打擊，面對疫情持續及地緣政治的影響，不少企業都認為疫情期間至疫情過後，仍需要不同政策及支援才能渡過難關。有見及此，貿發局自2020年3月起，將多項實體展覽、大型會議、研討會、商貿配對等移師網上舉行，協助港商聯繫國際買家及提供不同支援，並推出全新展覽模式「EXHIBITION +」，讓企業綫上綫下全天候捕捉環球機遇。

不過，被問到是否所有展覽，參展商都可以使用這全新展覽模式，張淑芬稱，只有與貿易相關的展覽才可使用，公眾展覽無法使用這個全新融合展覽模式。她亦透露，於7月5日至7月8日期間舉行的「國際採購匯」將會是最快可體驗「EXHIBITION +」的展覽，目前已確定有1,700個參展商，平台買家數目近3,000人。她預料，隨着展期越來越逼近，料買家將持續增加。

「EXHIBITION+」由貿發局自家製作，結合了4個展覽會的重要元素，分別是實體展、「商對易」(Click2Match)智能配對平台、綫上綫下研討會及論壇 (Intelligence Hub)，以及「貿發網採購」平台 (hktdc.com Sourcing)，提供全天候服務，使中小企的商務推廣更具彈性及效益，享受展期更長、平台更佳、商機更多的優勢。在此展覽模式下，展商於實體展一個月前，可開始在平台向買家展示產品，其後在實體展期或前後各一星期，買賣雙方均可透過平台主動搜尋生意對象，或檢視由人工智能推介的潛在合作伙伴，並發出會議邀請。此外，在實體展後一個月內，買家可於展會網站瀏覽及查詢更多產品。最後，假若參展商同意，買家可於「貿發網採購」平台進行全天候的買賣。

即將舉行的「國際採購匯」匯聚 7大商貿展覽，包括香港春季電子產品展、香港國際春季燈飾展、 香港禮品及贈品展、香港家庭用品展、香港時裝節、香港國際家用紡織品展，以及香港國際印刷及包裝展，吸引來自 12 個國家及地區、逾1,700家參展商參與，展示超過83,000件產品。實體展將於7月5至8日以陳列專櫃形式在香港會議展覽中心舉行，而因國際出遊限制而未能親臨展會的展商及買家，亦可率先於7月5至15日期間，透過「EXHIBITION+」使用「商對易」智能配對平台洽商。

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責任編輯：羅浩濂

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