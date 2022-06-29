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美國推翻墮胎權「點樣搬去加拿大」網絡搜尋量急增

環球社會熱點 17:35 2022/06/29

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美國最高法院推翻墮胎權，多州隨即停止墮胎服務，甚至觸發民眾搶購避孕藥等避孕工具。最高法院宣布判決後，「點樣搬去加拿大」等問題的搜尋量急速飆升數倍。而加拿大官員早前亦表明，加拿大願意為有需要的美國人提供墮胎服務。

梅根曝哈里係女權主義者 兩人被讚是「天選家庭」 【下一頁】

美國最高法院以5票對4票通過推翻1973年羅訴韋德案（Roe vs. Wade）裁決後，「點樣由美國搬去加拿大」（how to move to Canada from U.S.）在Google的搜尋量飆升8.5倍，而「點樣成為加拿大公民」（how to become a Canadian citizen）的搜尋量也升5.5倍。

加拿大家庭、兒童和社會發展部長古爾德（Karina Gould）今年5月表示，美國人可以前往加拿大墮胎，不過可能要自行支付墮胎費用或由私人醫療保險承擔費用。

根據加媒《國家郵報》（National Post）資料，加拿大的墮胎費用一般為500加元（約3,050港元）。而美國的墮胎費通常會較貴，例如在密歇根州墮胎的收費介乎600至900美元（約4,680至7,020港元）。

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不過加拿大全國墮胎聯會（NAF）執行董事多克托羅夫（Jill Doctoroff）指，只有部分女性有足夠經濟能力負擔由美國到加拿大墮胎的費用。

多克托羅夫也憂慮即使只是部分有經濟能力的美國人前往加拿大墮胎，也可能會為診所帶來額外負擔，及延長加拿大本地的墮胎服務輪候時間。

另外，美國民眾也憂慮用作記錄經期及排卵期的電話應用程式，會將用戶數據披露給執法部門。更有部分社交媒體用戶出於憂慮，寧願刪除這些應用程式。

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責任編輯：鄭錦玲

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