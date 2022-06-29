  • 32°C
香港時間 : 2022629日 (三) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局季報】港銀稅前經營溢利按年少約27%　受累收費及佣金收入減、交易投資虧損增

宏觀解讀 17:13 2022/06/29

分享：

分享：

港銀稅前經營溢利按年少約27%。

金管局發表銀行業概況季報，指儘管第五波疫情帶來挑戰，香港銀行體系首季維持穩健，銀行的資本及流動性狀況保持良好。特定分類貸款比率微升，但以歷史及國際標準計，仍維持在健康水平。

金管局指，零售銀行整體除稅前經營溢利首季按年減少27.2%，主要原因是收費及佣金收入減少，以及持有作交易的投資虧損增加。呆壞帳準備金亦較上年增加，但部分跌幅被外匯及衍生工具業務收入上升所抵銷。與2021年相比，零售銀行淨息差大致保持穩定，為0.98%。

內地相關貸款特定分類貸款比率升至1.15%

銀行業貸款總額首季升1.2%，其中在香港使用的貸款及貿易融資分別上升1.4%及9.6%，內地相關貸款同期亦增加3.3%至4.88萬億港元，佔資產總額16.2%。

銀行業存款保持穩定，存款總額首季增加1.1%，其中港元存款增加2.2%。不過，銀行體系的特定分類貸款（即「有問題貸款」）比率由上一季的0.88%升至2022年第1季末的0.98%。內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.86%上升至1.15%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.20%微升至0.26%，住宅按揭貸款拖欠比率則大致穩定，僅處於0.04%。

金管局指，銀行體系流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在首季為155.0%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2022年3月底為19.7%，遠高於8%的國際最低要求。

相關文章:

【金管局年報】外匯基金去年投資收入1919億元、回報率4.1%　余偉文：需注意通脹壓力升、貨策正常化步伐等風險

【金管局】金管局總裁余偉文去年薪酬989.3萬元　按年少逾4%

開啟hket App，閱讀全文
信用卡貸款 香港金融管理局 香港 銀行

上一篇文章

【業績｜地產股】遠東發展：本港樓價料平穩、正尋求收購機會　去年純利增1.4倍、派末期息16仙（第二版）

下一篇文章

【下半年展望】凱基：若美國放慢加息　恒指年底有望重上25000點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌422點又失22000　阿里巴巴跌3%　車股下挫、蔚來挫逾11%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌422點又失22000　阿里巴巴跌3%　車股下挫、蔚來挫逾11%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升41點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升41點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款