【金管局季報】港銀稅前經營溢利按年少約27%　受累收費及佣金收入減、交易投資虧損增

▲ 港銀稅前經營溢利按年少約27%。

金管局發表銀行業概況季報，指儘管第五波疫情帶來挑戰，香港銀行體系首季維持穩健，銀行的資本及流動性狀況保持良好。特定分類貸款比率微升，但以歷史及國際標準計，仍維持在健康水平。

金管局指，零售銀行整體除稅前經營溢利首季按年減少27.2%，主要原因是收費及佣金收入減少，以及持有作交易的投資虧損增加。呆壞帳準備金亦較上年增加，但部分跌幅被外匯及衍生工具業務收入上升所抵銷。與2021年相比，零售銀行淨息差大致保持穩定，為0.98%。

內地相關貸款特定分類貸款比率升至1.15%

銀行業貸款總額首季升1.2%，其中在香港使用的貸款及貿易融資分別上升1.4%及9.6%，內地相關貸款同期亦增加3.3%至4.88萬億港元，佔資產總額16.2%。

銀行業存款保持穩定，存款總額首季增加1.1%，其中港元存款增加2.2%。不過，銀行體系的特定分類貸款（即「有問題貸款」）比率由上一季的0.88%升至2022年第1季末的0.98%。內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.86%上升至1.15%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.20%微升至0.26%，住宅按揭貸款拖欠比率則大致穩定，僅處於0.04%。

金管局指，銀行體系流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在首季為155.0%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2022年3月底為19.7%，遠高於8%的國際最低要求。

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