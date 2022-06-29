  • 31°C
香港時間 : 2022629日 (三) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭

環球社會熱點 17:30 2022/06/29

分享：

分享：

英國首相約翰遜出席在德國舉行的七國集團（G7）峰會後，在當地接受電視台訪問。約翰遜談及性別平等時不忘嘲諷俄羅斯總統普京，稱如果普京是女性，就絕對不會入侵烏克蘭。他形容普京入侵烏克蘭是男性的壞榜樣，呼籲讓更多女性掌握權力。

土耳其同意瑞典芬蘭入北約 承諾修改法例打擊恐怖主義 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）前往西班牙馬德里參加北約峰會前，在德國接受廣播公司ZDF訪問 。約翰遜被問及性別平等及教育的重要性時，他認為需要更多女性擔任重要職位，又不忘列舉普京（Vladimir Putin）為例子「抽水」。

約翰遜指普京入侵烏克蘭是一場瘋狂、充滿大男人主義及暴力的戰爭，稱如果普京是女人，她絕不會向烏克蘭發動戰爭。約翰遜又稱普京在烏克蘭所作的事情，就是大男人主義的最壞榜樣，認為需要更多女性掌握權力。

英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊 【下一頁】

約翰遜透露即使G7領袖渴望結束俄烏戰爭，但目前沒有可行協議。他強調西方必須繼續支持烏克蘭軍事戰略，以便烏國總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）與俄談判時可處於最佳位置。

北約將於馬德里舉行峰會，約翰遜表示將呼籲其他成員國增加國防開支，以達到北約所定立﹑軍事支出佔2%國內生產總值（GDP）的目標。他透露英國今年國防開支預計達至GDP的2.3%，包括對烏克蘭13億英鎊（124億港元）的軍事援助。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元
今日
意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元
日本擬重啟更多核電站緩電力荒 籲民眾繼續開冷氣
今日
日本擬重啟更多核電站緩電力荒 籲民眾繼續開冷氣
英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
今日
英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
【Omicron變種】美FDA建議秋季打針對疫苗 逾半新確診屬兩亞變種
今日
【Omicron變種】美FDA建議秋季打針對疫苗 逾半新確診屬兩亞變種
印度小偷斷正竟獲送蛋糕慶祝生日 網民爭持不下
今日
印度小偷斷正竟獲送蛋糕慶祝生日 網民爭持不下

你可能感興趣

意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元
今日 17:40
意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元
日本擬重啟更多核電站緩電力荒 籲民眾繼續開冷氣
今日 16:26
日本擬重啟更多核電站緩電力荒 籲民眾繼續開冷氣
英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
今日 15:45
英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊
網絡熱話 軍事 約翰遜 普京 北約 七大工業國集團 戰爭 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

美國推翻墮胎權「點樣搬去加拿大」網絡搜尋量急增

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美軍傳加強歐洲部署 土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

約翰遜半歲大幼女亮相G7峰會 髮型超似爸爸
約翰遜半歲大幼女亮相G7峰會 髮型超似爸爸
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
德州貨櫃車偷渡多2人不治 累計48人死（第二版）
【烏克蘭戰爭】美軍傳加強歐洲部署 土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美軍傳加強歐洲部署 土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約（不斷更新）
【BNO移民英國】邊幾間公司人工最高 畢業生賺多近5萬
【BNO移民英國】邊幾間公司人工最高 畢業生賺多近5萬
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間18:00）
英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工
英國醫生要求5年內加薪3成 否則罷工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款