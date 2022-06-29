約翰遜：如果普京係女人 唔會有烏克蘭戰爭

英國首相約翰遜出席在德國舉行的七國集團（G7）峰會後，在當地接受電視台訪問。約翰遜談及性別平等時不忘嘲諷俄羅斯總統普京，稱如果普京是女性，就絕對不會入侵烏克蘭。他形容普京入侵烏克蘭是男性的壞榜樣，呼籲讓更多女性掌握權力。

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約翰遜（Boris Johnson）前往西班牙馬德里參加北約峰會前，在德國接受廣播公司ZDF訪問 。約翰遜被問及性別平等及教育的重要性時，他認為需要更多女性擔任重要職位，又不忘列舉普京（Vladimir Putin）為例子「抽水」。

約翰遜指普京入侵烏克蘭是一場瘋狂、充滿大男人主義及暴力的戰爭，稱如果普京是女人，她絕不會向烏克蘭發動戰爭。約翰遜又稱普京在烏克蘭所作的事情，就是大男人主義的最壞榜樣，認為需要更多女性掌握權力。

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約翰遜透露即使G7領袖渴望結束俄烏戰爭，但目前沒有可行協議。他強調西方必須繼續支持烏克蘭軍事戰略，以便烏國總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）與俄談判時可處於最佳位置。

北約將於馬德里舉行峰會，約翰遜表示將呼籲其他成員國增加國防開支，以達到北約所定立﹑軍事支出佔2%國內生產總值（GDP）的目標。他透露英國今年國防開支預計達至GDP的2.3%，包括對烏克蘭13億英鎊（124億港元）的軍事援助。

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責任編輯：郭麗明