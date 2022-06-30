【日本水果】日圓貶值利好水果銷售　水果商推日本桃生意升2成

▲ 日圓匯率持續下跌，加上夏日水果當造，有水果商戶主推日本水果，銷情理想。（資料圖片）

日圓匯率持續下跌，加上夏日水果當造，有水果商戶主推日本水果，銷情理想。受訪市民李太表示，家人喜愛日本提子，每次花費約150元購買水果。水果商戶負責人反映，由於日圓貶值，來貨價變得更低。

【FedEx】FedEx擴展FDMi至本地住宅遞送服務 設逾150個自提點

小豆屋負責人黃小姐反映，近日是日本桃當造的季節，故主推日本桃，生意額可按月升1至2成。人均消費約為200至300元，消費者主要購買日本桃。

市民無法外遊 故購買日本水果

黃指出，由於日圓貶值，來貨價變得更低，今年可以更實惠的價格售給客人，消費者反因此買更多數量，甚至每次買1箱。她透露，「有很多客人開玩笑說，既然無法去日本，就在香港買日本水果解思念之愁。」

另外，該企已開始籌備銷售中秋節果籃，主打新款式設計，銷售具特色及包裝精美的果籃。黃解釋，「舊客人即使每年均會光顧，但都會希望年年有新款果籃送給別人，若每年的款式相似，客人難免會覺得了無無新意。所以除了水果質量多，我們亦十分重視果籃設計。」

除此之外，黃亦考慮參加市集，推廣品牌及吸引更多新客人。

【原油供應】斯里蘭卡陷經濟危機 非必要車輛禁止購買燃油

【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束 PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工

記者：李智美