【下半年展望】凱基：若美國放慢加息　恒指年底有望重上25000點

凱基亞洲今發表下半年展望，預料恒指下半年可回升至23,000點，目前預期美國聯儲局在7月及9月分別各加息0.5厘，若美國9月起減慢加息步伐，恒指年底有望達25,000點。

凱基亞洲投資策略主管溫傑建議，可按「ABC」作投資配置，即亞洲股票（Asia Equity），平衡資產（Balance Portfolio）及商品（Commodity），建議佔比為20%至30%、40%至50%、5%至15%。

溫傑認為，內地多項刺激政策落實雖有助經濟，但並非立竿見影，從落實至起效需要時間反映，預料減稅降費、降準降息的作用會在第三季逐步體現。該行目前偏好政策受惠股，如新能源、內需基建，以至通脹支持的防守股。

該行最新推薦比亞迪 （01211） 及百威亞太 （01876） ，予目標價至358元及24.5元。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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記者：宋佩恩