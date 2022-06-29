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【維他奶失息】維他奶逾20年首度全年不派息　主席羅友禮：一有預期的盈利會作適當分派

股市 16:58 2022/06/29

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【維他奶失息】維他奶逾20年首度全年不派息　主席羅友禮：一有預期的盈利會作適當分派

維他奶國際 （00345） 公布截至3月底的全年業績，全年虧損1.59億元，並超過20年首次全年不派息。維他奶國際集團執行主席羅友禮被問到何時重派股息表示，剛公布的財年的下半年有強勁的復蘇，但目前因疫情和不明朗的經濟發展，所以向前望時要小心觀察，由過往多年的股息政策，公司相當樂意與股東分享所賺盈利和營運資金，但需要平衡公司長遠發展的利益、分派股息比例，董事局會關注和小心檢視向前發展的情況，當一有預期的盈利，會作適當分派。

他表示，以目前情況，相信所有股東都會同意公司要先把中國業務回轉到健康的情況。

集團首席財務總監吳茵虹表示，過去一年原材料價格升幅不小，相信今個財年此趨勢仍會繼續，不同產品將會有不同程度的增幅，由單位至雙位增幅，料會是大勢所趨，至於如何保持公司盈利增長，她說主要在成本控制、採購方面下工夫，例如公司會和策略性供應商簽約，鎖定價格，另會接觸不同供應商進行一系列價值工程，嘗試降低公司成本。由於物流等其他費用亦有增加，公司亦會就產品加價，過去6個月已在某些市場作出價格調整，今個財年會續審視不同市場狀況，適當時候因應產品而提出價格調整。

集團行政總裁陸博濤（Roberto Guidette）表示，今個財年的目標是恢復具盈利性的增長，今個財年的上半年，集團已準備強勁而新的廣告推廣。他又認為，內地仍有若干省份，仍存在同店銷售和人均消費提升的機會。

相關文章：

【業績｜食品】維他奶全年轉蝕1.6億元、逾20年首不派息　內地業務經營虧損　午後股價跌幅擴大

 

港股 羅友禮 派息 維他奶國際（00345）

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