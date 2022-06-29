【供應受阻】半導體不足工廠停產　日本冷氣機缺貨

▲ 受全球半導體不足及疫情影響工廠停產，日本出現冷氣機缺貨現象。（資料圖片）

天氣漸趨酷熱，日本有地區已錄得40度高溫，民眾對冷氣設備需求大增，惟面對半導體不足及工廠因疫情停產，當地業者已提出通告供貨或延誤１至２個月。

【原油供應】斯里蘭卡陷經濟危機 非必要車輛禁止購買燃油

亞洲地區入夏，香港於29日已發出酷熱天氣警告，在日本亦提早結束梅雨季節入夏，有地區錄得40度高溫及大量中暑個案，冷氣設備及電力需求大增。不過，日本的冷氣設備業者及經濟產業省早在4月已經提醒民眾，盡早為夏季來臨前檢查冷氣設備及安排更換。經濟產業省豁下的National Institute of Technology and Evaluation，亦在5月表示建議民眾盡早測試冷氣設備，否則冷氣設備工程業者可能會因人手及供貨問題，無法及時在酷熱來臨前應對更換及修理要求。

另一方面，有當地電器店亦表示，冷氣設備產品自4月以來有明顯缺貨現象，目前供應尚不太穩定，從接收新訂單至完成安裝或需要1至2個月，如果是外判安裝的電器店時間或會更長，有可能趕不及夏季的酷熱時間。第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣認為，現時冷氣設備缺貨是受到世界的半導體供應不足，加上中國城市如上海的封城影響工廠生產出貨。

【儲分去旅行】採轉數快交易 Divit挑戰里程信用卡

責任編輯：王浩賢