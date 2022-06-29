▲ 【大行看法】瑞信邵志銘：恒指反彈只是剛開始 目標最先上望23000點水平

瑞信發表下半年展望，指依然看好未来3至6個月股票投資的回報前景，低迷的投资者情绪和持倉水平表明短期内股市存在上行潜力。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘預計，恒指反彈可持續，並只是剛開始，目標最先上望23000點水平，料互聯網及新能源股會跑贏恒指。

問及個別大型科技股遭大股東減持，會否出現相類事件，他指這是長綫投資者選擇在好的市場減磅的策略，整體科技板塊的上升會是波動，因為環球經濟盈利展望不動，令市場出現憂慮。

中國股市將跑贏新興市場 疫情重現是股市最大風險

瑞信指，政府的穩增長措施、上海和北京疫情影響的持續減弱以及中國商品進口關稅的潛在下調等，對於中國股市顯然都構成利好因素。經濟持續恢復也意味投資者對中國股市的盈利信心將趨穩定及回升，該行料中國股市將跑贏新興市場。

瑞信指，目前股市最大的風險是中國疫情重現，因中國奉行清零政策，故有機會再出現封城控措施及供應鏈阻礙得影響。

央行短期舉措成市場關鍵 不會出現經濟滯脹

環球方面，瑞信形容，目前為止，今年對於全球經濟和金融市場就像一場完美風暴，短期央行將掌握市場關鍵。該行已將今年全球GDP增長預測由4%下調至3.5%，但認為不會再出現上世紀70年代的經濟滯脹。

瑞信預期，今年美國實際GDP平均增長將略低於2%，但未來12個月美國和全球經濟發生衰退的風險較低，隨工業生產強勢反彈，經濟增長壓力會有所緩解。強勁的企業財務狀況和穩健的家庭資產負債表仍然是支撐歐美經濟的主要力量。

瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）表示，市場過於悲觀，雖然美國通脹仍超出儲局目標，但估計通脹將於今年第三季見頂，當市場意識到通脹回落，將會為風險重新定價。該行預計，明年美國核心PCE回落至約3%。

利率方面，該行料利率今年底達3.5%至3.75%，明年中達4%，而市場已進取地為儲局加息預期定價。

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