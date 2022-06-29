【法盛調查】全球金融專業人士料今年業務增長5%　未來3年年增長率料達10%

▲ 法盛調查指，全球金融專業人士料今年業務增長5%，未來3年年增長率達10%。

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）2022年全球金融專業人士調查指出，亞洲金融專業人士認為，今年業務將增長5%，未來3年年增長率料達10%，每年將增加56名新客戶。

對加密貨幣看法分歧

所有受訪者都認為，尋找新客戶並不是最簡單增長業務的方式。44%的亞洲金融專業人士（全球為49%）認為，靠新客戶來推動業務成長最具挑戰性。三成（全球為45%）受訪者指，成功將取決於他們與下一代繼承人建立關係的能力。逾半數受訪者坦承這會是一個耗時的過程（亞洲為54%，全球為52%），但卻值得。

45%亞洲顧問強調，科技運用是明年強化業務的最重要因素（全球為38%），成本則被視為最大挑戰。滿足客戶對加密貨幣的需求（亞洲為22%，全球為16%），則在顧問的成功因素列表中排名頗低。46%受訪者認為加密貨幣不適合散戶投資，55%人則認為加密貨幣能讓客戶投資組合更多元化。

法盛又指，調查顯示整體全球受訪顧問中，有兩成人利用社交媒體籌集資產，惟本港相關數字達41%。

亞洲顧問表示，利率上升（亞洲為46.3%，全球為48.5%）和地緣政治緊張局勢（亞洲為45.5%，全球為56.5%）在下半年的投資組合風險中佔據最大比重；而通脹（亞洲為39.3%，全球為56.9%）和地緣政治是全球受訪者點出的最大風險。

三成受訪者指不論環境無改對股票看法

近六成（57%）的全球投資專業人士看到通脹對客戶投資組合帶來的風險。然而，疫情復甦被推遲的亞洲，對於通脹的擔憂則最低（39%）。亞洲62%投資專業人士（全球為72%）表示，客戶詢問他們的投資組合是否有提供任何通脹的保護。

按資產類別劃分，約三分之一的亞洲投資專業人士開始認為債券更具吸引力。股票方面，金融專業人士傾向認為股票仍具吸引力（亞洲為43%，全球為39%）。另有30%的全球專業人士（亞洲為28%）表示，無論哪種環境都不會改變他們對股票的看法。另外，六成亞洲金融專業人士（全球為62%）發現，商品在當今市場上具有吸引力。

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