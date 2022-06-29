▲ 【速食時裝】瑞典H&M第二財季稅前利潤增33%、遠勝預期 受惠顧客疫後湧向實體店 啟動23億港元回購計劃

全球第二大時裝零售商H&M公布3月至5月的第二財季業績，期內稅前利潤47.8億瑞典克朗（約36.9億港元），按年增長33%，遠超預期的38.7億瑞典克朗（約29.9億港元）。H&M解釋，疫情後顧客湧向其商店，實體店銷售額大幅增長，而在線業務繼續表現良好。

H&M透露，上月已獲股東大會授權回購，將會啟動價值30億瑞典克朗（約23.2億港元）回購計劃。

H&M指出，第二財季收入545.04億瑞典克朗（約420.9億港元），按年增17%；毛利潤298.46億瑞典克朗（約230.4億港元），按年增19.2%；毛利率54.8%，增加0.9個百分點。

H&M由於有關新疆棉的言論，遭到內地消費者抵制，過去一年合併到亞洲、大洋洲銷售額下滑。H&M收入地理分部方面，西歐營收184.55億瑞典克朗（約142.5億港元），按年增22%；西北美洲銷售125.87億瑞典克朗（約97.15億港元），按年增3成；亞洲、大洋洲和非洲營收為73.93億瑞典克朗（約57.1億港元），按年增14%。

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記者：李哲毅