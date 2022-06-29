意大利一市禁髮廊為顧客洗兩次頭 違者最多罰逾4000元

意大利近期受熱浪影響，多地出現乾旱情況。意大利北部一個城市下令，禁止髮廊為顧客洗兩次頭，當地官員指措施有助節省數千升用水。該市為意大利目前唯一一個推行類似措施的地方，違者最多被罰款500歐元（約4,125港元）。

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意大利北部城市卡斯泰納索（Castenaso）市長古貝利尼（Carlo Gubellini）上周六（25日）下令，禁止當地髮廊為顧客洗頭兩次，違例髮廊最高會被罰款500歐元。他指每位客人洗頭兩次會導致每日浪費數千升用水。

古貝利尼表示，當地髮廊周日及周一不會營業，上周六發布禁令可讓髮廊有足夠時間適應。他同時指，禁令將會維持至9月下旬，但希望能在到期前作出調整，並透露目前反應良好。他同時指禁令並非以壓迫為目標，只是賦予公民權利，強調情況十分緊急，7月開始情況會更糟。

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據報當地僅得10間髮廊，更有髮型師批評禁令荒謬，指部分產品使用方式，或顧客頭髮太髒，難以遵守不洗頭兩次的禁令。

其他意大利城市亦有實施限制用水措施，如米蘭已關閉公共噴泉，目前北部情況最為嚴重。

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責任編輯：李俊儀