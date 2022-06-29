▲ 【儲局官員】梅斯特：支持聯儲局下月加息0.75厘 料經濟進入低增長、承認存衰退風險

擁有投票權的美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，如經濟狀況維持現況，將支持聯儲局下月加息0.75厘。 她 承認，隨著聯儲局開始收緊貨幣政策，經濟存在衰退風險 ，但她基本預測是 今年的增長將放緩至2%，並 將處於一個低增長的環境。

「我們知道通脹太高了，並且帶來了痛苦。 美國勞動力市場非常緊張，工資正在上漲。不過，目前沒有看到工資及物價螺旋上升」。 她 表示，她將在會議前幾周對供需狀況進行評估，以確定貨幣政策收緊的首選路徑。

梅斯特認為將利率提高到3至3.5%，這樣做非常重要，而且要迅速做到這一點，以遏制通脹飆升。她又預計未來兩年失業率將上升至略高於4%或4.25%，但認為這仍然是非常好的勞動市場狀況。

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