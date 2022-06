香港人壽保險經理協會《GAMAHK會訊》 2022年6月號經已出版

由香港人壽保險經理協會(GAMAHK)出版的《GAMAHK會訊》,最新一期2022年6月號經已出版,精彩內容節錄如下:



會長的話:發揮「黃金圈法則」 下半年盛事接二連三

第二季初第五波疫情仍未退去,GAMAHK會長張應羣(Winky)仍然保持警覺性,領導GAMAHK持續與保監局溝通,促成推進延長臨時便利措施至9月30日,以及適時推出遙距入職考試,令經理不會被關閉試埸而阻礙招聘新人的進度,更獲保監局接納減少今年度持續進修學分至12分。



GAMAHK下半年兩大盛事──管理研討會及頒獎典禮分別於7月15日及8月9日舉行,雖分隔一個月但主題卻互相呼應──「如鷹 逆風上騰」及「逆風翱翔 成就英雄」,並不約而同採用了「逆風」為關鍵詞。張應羣坦言,過去兩年持續在業界活躍的領袖,必定會感受到翻天覆地的變化,顛覆固定思維:「保險生意主要來自關係建立,一直以來都以親身見面為主,但疫情令視像會議、遙距簽單及保險科技沙盒快速普及。業界領袖會員要加速重塑大腦認知系統,保持好奇心擴展想像力,做好準備迎接疫後新時代。」



(節錄)



行業發展常務委員會主席的話:致函新特首望加強支援業界 積極為同業及市民謀福祉

回首2022年上半年,雖然社會開始適應疫情下的不穩定,但保險業界未有因此鬆懈,其中GAMAHK的行業發展常務委員會藉向新一屆政府提出有關保險界的發展建議,以及深入社區與業界交流,不斷在爭取權益及人才招募上加把勁,展現出非凡韌性。



有見政府班子更替,GAMAHK 行業發展常務委員會主席卓君風指當務之急,是向新屆政府反映同業及投保市民在現時經濟放緩下面對的困難,以助政策制定者推出更貼地的支援政策。為此,行業發展常務委員會已去信行政長官李家超,提出一系列應對措施建議,包括2025年積金易平台全面推出簡易網上服務後,保險中介人必須保留以顧問形式、特別是為自僱人士及行業計劃的僱員等市民大眾,如常提供行政支援及退休策劃分析,重申保險中介人的重要性,及提升整體保險業專業地位。信函亦提議把現時自願醫保計劃稅務扣除上限倍增至 16,000 港元、把危疾保險納入稅務扣除款項,及上調每個課稅年度合計享有稅務扣除上限,全都旨在為市民設立更長遠及可持續的保障計劃。



(節錄)



「如何把握大灣區及ESG帶給你的保險機遇」綫上講座解構龐大商機



GAMAHK與香港金融發展局就「The Rise of ESG and GBA Opportunities for The Insurance Industry」議題於4月26日舉行綫上講座,與協會成員探討大灣區和環境、社會及企業管治(ESG)在全球、國家和本地層面的重要發展策略。講座後設有問答環節,予協會會員向金發局代表作出詢問,精華節錄如下:



Q:可否解釋甚麼是「綠色保險」?

A:綠色保險是指由氣候變化衍生的保障措施,它區分為多個類型,包括應對氣候變化的產品,例如氣候變化所引致的自然災害,導致建築物損傷,綠色保險便會作出賠償;另一類型是在損傷出現前加強防禦措施,由於綠色工程往往涉及的投資額龐大,考慮到或有傷亡或工程延遲的情況,因而需要購買保險以作風險管理。



Q:2021年9月推行了「跨境理財通」,讓粵港澳大灣區市民能互相購買對方的理財產品,日後有沒有類似的計劃能應用在保險業上(如「跨境保險通」)?

A:有見為愈來愈多港人移居大灣區,從2019年開始,保險業界、政府及相關監管機構三方就事宜進行商討,以民生為先的目標制定計劃,但兩地相關法律架構及條例存在差異,賠償責任誰屬的問題仍有待香港保監局及內地銀保監局討論,過程需時,或未能在短期內推行。事宜現正受特區政府關注及跟進,加上內地對中港兩地互聯互通表示支持,期望在不久將來能看到計劃落實。



(節錄)



資深財務策劃顧問證書課程

GAMAHK管理研討會及GAMA年度榮譽獎項頒獎典禮

查詢:

(852) 2893 9699

www.gama.com.hk



(特約)