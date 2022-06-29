香港恒生大學計算機應用 (榮譽) 理學士學位課程　迎接資訊科技潮下新機遇

過去十年，全球正在蘊釀一場嶄新技術革命。一系列源自計算機科學的資訊技術正在迅速改變各行各業的面貌。雲端計算、人工智能、金融科技及5G流動通訊等新技術漸趨成熟並已被廣泛應用。在面臨重大變革與機遇下，相關的行業求才若渴。即使在疫情下，過去兩年本港以至全球的資訊科技相關行業仍然出現大量人手短缺，而薪金亦水漲船高。預料人才短缺的情況將持續未來五到十年。



香港恒生大學開辦的「計算機應用理學士學位課程」所授內容，旨在培訓學生應付不同行業對電腦及資訊科技人才的需求。



面向未來的電腦 IT 課程



「計算機應用理學士學位課程」理論和實踐並重，緊貼社會現狀和業界需要，培訓學生應付不同行業對電腦及資訊科技人才的需求。有別於傳統課程，教學內容除了傳統的計算機科學（Computer Science）的技術和理論，亦包含針對最新軟件產品的要求與認知，使學生懂得從多方面開發創新、吸引、美觀、實用並具有競爭優勢的軟件。

▲ 學系定期舉辦研討會和工作坊，教導同學寫作履歷表和面試的技巧及分享求職心得。

實習交流 提供海外視野



課程為學生提供國際研究和海外交流的機會，學校與全球二十多個國家的頂尖學府簽訂交流協議，包括日本、韓國，以至芬蘭等地。交換生計劃不單能讓學生親身感受異地文化，亦能結識一羣有着相似專科背景的外地朋友，為將來邁向世界作好準備。

▲ 恒大學生有機會遠赴日本、韓國以至芬蘭等全球二十多個國家的頂尖學府交流，親身體驗異地文化。

香港恒生大學決策科學學院

計算機應用 (榮譽) 理學士學位課程

電話查詢：3963 5015

課程查詢：computing@hsu.edu.hk

課程資料： https://bit.ly/3ynz9p8

（https://comp.hsu.edu.hk/hk/computing-degree/ ）

(特約)