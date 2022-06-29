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日本擬重啟更多核電站緩電力荒 籲民眾繼續開冷氣

環球社會熱點 16:26 2022/06/29

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日本連日遭受熱浪侵襲，對電力需求大增。日本經濟產業省延長向東京電力公司轄內發布的「電力供需緊張注意報」，呼籲當地盡量減少用電。首相岸田文雄周二（28日）表示，日本盡可能增加使用核電，短期內重啟兩座化石燃料發電廠，穩定電力供應。

英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊 【下一頁】

日本連續多日迎來酷熱天氣，首都東京更錄得自1875年以來6月最高溫紀錄，預料周三（29日）東京周邊地區氣溫徘徊在攝氏40度。經產省延長在東京電力公司轄內發佈的「電力供需緊張注意報」，要求民眾周三下午3點至8點，關閉不必要的燈及電子設備，減少非必要用電。

首相岸田文雄周二在七國集團（G7）峰會後表示，日本將盡可能增加使用核電，加快審查及重啟更多核電站。岸田文雄希望民眾合理地減少用電，民眾可以繼續開冷氣避免中暑，當局最快未來數周重啟兩個燃煤發電站，確保今年夏天電力供應。

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印度小偷斷正竟獲送蛋糕慶祝生日 網民爭持不下 【下一頁】

眾多企業亦響應當局呼籲節省用電，包括連鎖便利店7-11已改變油炸食物時間、池袋區的西武百貨公司等多間企業亦關閉大型霓虹燈標誌。當局周二推出節能計劃，合資格家庭在8月可獲2,000日圓（116港元）的電力回贈。

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責任編輯：郭麗明

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